Laura Cremaschi, gaffe in diretta con Paola Di Benedetto/ “Mi sento male, ancora…”

Laura Cremaschi, durante una diretta Instagram con Paola Di Benedetto, ha commesso una gaffe scatenando le risate non solo della vincitrice del Grande Fratello Vip 2020, ma anche di tutti i followers in diretta. Mentre chiacchierava con l’ex Madre Natura, Laura Cremaschi ha deciso di leggere uno dei tanti messaggi scritti dai followers. Lo sguardo di Laura è stato, infatti, attirato da un messaggio e così la Cremaschi, dopo aver attirato l’attenzione di Paola e degli utenti in ascolto, ha detto: “Mio zio ha perso il lavoro a causa del coronavirus, potresti salutarlo? Si chiama Thomas Turbato”. “Salutiamo Thomas Turbato“, ha detto la Cremaschi scatenando le risate della Di Benedetto. “No Laura, è una super caz*ola, non devi cadere in queste cose”, ha detto Paola mentre Laura, dopo aver capito la gaffe commessa, si è alzata facendo finta di abbandonare la diretta.

LAURA CREMASCHI, IL VIDEO DELLA GAFFE CON PAOLA DI BENEDETTO

Il video della gaffe durante la diretta Instagram con Paola Di Benedetto è stato condiviso dalla stessa Laura Cremaschi sulla propria pagina. “Mi sento male, ancora rido. Il bello è che continuavo a non capire salutiamo Thomas”, ha scritto l’influencer. Tanti i commenti di amici e fans tra cui spuntano quelli di altri due volti noti di Avanti un altro. “Adesso ci sono arrivata, ma vaff…”, ha scritto Claudia Ruggeri che ha ammesso di aver fatto fatica a capire la gaffe dell’amica Laura. L’attuale Bonas di Avanti un altro, Sara Croce, invece, ha scritto: “sono morta” svelando di essersi divertita tantissimo nell’ascoltare la gaffe commessa dalla Cremaschi. Non sono mancati, poi, i commenti di altri utenti: “sto male, gli effetti della quarantena”, “Io credo che sia il momento più divertente della mia vita degli ultimi 2 mesi. Grazie Laura”.







