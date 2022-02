Laura Efrikian e Anna Dan, chi sono ex e moglie Gianni Morandi/ “Raggio di sole…”

CHI SONO LAURA EFRIKIAN E ANNA DAN, EX E MOGLIE GIANNI MORANDI

Laura Efrikian e Anna Dan sono la ex moglie e la seconda moglie di Gianni Morandi. Il cantante di Monghidoro si è sposato due volte nella sua vita con due donne che hanno segnato la sua vita. La prima moglie è stata Laura Efrikian, alla quale è stato legato dal 1966 al 1979. Attrice e annunciatrice televisiva di successo, Laura per amore di Gianni ha messo in secondo piano la sua carriera per dedicarsi al ruolo di moglie e mamma. Dal loro amore sono nati tre splendidi figli: Serena, morta solo otto ore dopo il parto, Marianna e Marco. Il matrimonio è stato inevitabilmente segnato dalla morte di Serena; un dolore atroce, che ha minato il rapporto tra Laura e Gianni, anche se il cantante e la ex moglie hanno sempre precisato che si sono detti addio per altre ragioni. Proprio la Efrikian, intervistata dal settimanale DiPiù, ha messo i puntini sulle ‘i’, dicendo: “Io e Gianni ci eravamo messi insieme troppo presto… Io ventiquattro anni e lui venti, a quell’età non dura. Con lui sono stata felice”.

Dopo la fine del matrimonio con Laura Efrikian, Gianni Morandi dopo tanti anni ha ritrovato la serenità tra le braccia di Anna Dan, la donna che ha sposato. Un secondo matrimonio felice, che prosegue a gonfie vele con il cantante innamoratissimo.

EX E MOGLIE GIANNI MORANDI: LE SECONDE NOZZE CON ANNA DAN

La delusione della fine del matrimonio con Laura Efrikian ha segnato la vita sentimentale di Gianni Morandi. Il cantante di “In ginocchio da te” aveva perso la speranza nell’amore, ma improvvisamente tutto è cambiato quando nella sua vita è arrivata Anna Dan. Tra i due è scattata subito la magia che li ha spinti a sposarsi. Proprio Morandi, in occasione dell’anniversario di matrimonio, sui social ha condiviso con i suoi fan un bellissimo messaggio dedicato ad Anna: “Venti anni fa, Anna è entrata nella mia vita. Ero a Monghidoro, avevo organizzato una partita di calcio al mio paese e lei arrivò da Bologna con alcuni amici comuni. Rimasi colpito dai suoi occhi e dalla sua personalità. Aveva una macchina fotografica al collo e una gonna a fiori. Era veramente splendida”.

L’incontro con Anna Dan è stato come un raggio di sole che ha rischiarito il suo cuore. “Ero solo, mi ero separato da anni da mia moglie e non pensavo più che potesse arrivare l’amore. Invece, alla soglia dei 50 anni, è passato questo nuovo treno, mi ha spinto a dare cose diverse e mi ha fatto tornare a vivere a Bologna. È stata una rinascita”, ha detto il cantante, ricordando il periodo che stava vivendo prima di incontrare Anna. Un matrimonio che Morandi ripeterebbe ancora: “Anna la sposerei altre 100 volte, la amo sempre come allora!”.

