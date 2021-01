Laura Efrikian e Gianni Morandi “Ecco perché ci siamo lasciati”/ “Morte di Serena…”

Laura Efrikian e Gianni Morandi, un incontro sul set e poi l’amore travolgente e appassionato, lo stesso per il quale lei ha rinunciato alla sua carriera per fare da moglie e mamma almeno fino a che qualcosa non si è spazzato e tutto è finito. Adesso nella vita di Morandi c’è Anna Dan ma in passato c’era proprio lei, la sua prima moglie, Laura Efrikian, la donna con la quale l’artista ha passato 15 anni della sua vita fino a che il loro rapporto non si è logorato e tutto è cambiato.

Ma quali sono state le motivazioni che hanno portato alla fine del loro matrimonio e della loro unione nonostante la presenza dei figli e nessuno scandalo (almeno documentato) che abbia potuto rovinare tutto? La Efrikian non si è mai lasciata andare ad affermazioni molto approfondite a riguardo e anche Gianni Morandi ha fatto lo stesso anche se nei mesi scorsi ha rivelato qualcosa di più.

Laura Efrikian e Gianni Morandi “Ecco perché ci siamo lasciati”

In una lunga intervista rilasciata a Vanity Fair, l’artista ha commentato così la separazione dalla moglie: “Con Laura ci siamo separati che era il 1976, 1977. Mia moglie se ne andò di casa, decise che era meglio così, che fossero i miei figli a rimanere dov’erano cresciuti. Il distacco non fu così violento, ma forse ha influito”. A logorare il rapporto tra i due sembra essere stato il grande dolore provato per la morte della loro figlia Serena, morta nove ore dopo dal parto. E’ vero anche che dopo il loro terribile lutto i due hanno avuto Marianna e Marco ma il peso deve essere rimasto.



