Laura Efrikian elogia Gianni Morandi/ “Pareva fosse già finito e invece…”

Laura Efrikian e Gianni Morandi, dall’amore all’amicizia: “Meno coinvolgente ma…”

Laura Efrikian è stata la moglie di Gianni Morandi. La coppia ha vissuto un amore intenso negli anni 70 e il loro matrimonio è durato 13 anni. Gianni Morandi e Laura Efrikian si sono sposati nel 1966. Lei al tempo aveva 26 anni e lavorava come attrice, sia a teatro che in televisione. La coppia ha avuto tre figli: Serena, Marianna e Marco. La prima però, Serena, è morta dopo appena 9 ore dal parto, un dramma che i due ex coniugi hanno affrontato insieme. Il matrimonio con Gianni Morandi è terminato nel 1979, per ragioni non rese note, e da lì le apparizioni della donna si sono fatte più saltuarie. Oggi Laura ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in occasione dell’uscita del suo libro “Una famiglia armena”.

La donna è tornata a parlare della sua storia con Gianni Morandi raccontando che dopo aver vissuto una grande storia d’amore tra loro nacque una bella amicizia: “Dopo l’amore nacque una grande amicizia, che è come l’amore ma meno coinvolgente”. Un amore vissuto con grande entusiasmo come ha raccontato Laura: “Si dice che il primo amore non si scorda mai: a me è successo a vent’anni. Questo amore lo ricordo così perché così è stato, non avrebbe potuto durare di più: era un amore fantastico che abbiamo vissuto con entusiasmo grandissimo, come dei ragazzi anche più giovani della nostra età”.

Laura Efrikian e l’elogio a Gianni Morandi: “E’ tornato più forte di prima…”

Laura Efrikian e Gianni Morandi dopo la separazione avevano deciso di optare per l’affidamento congiunto dei figli. Una decisione saggia che sta a significare come nonostante la rottura i due abbiano preferito evitare di farsi la guerra a beneficio dei loro figli: “Sono convinta che piuttosto che lasciare che un genitore si impossessi dei figli, meglio provare un grande dolore tutti e due. Abbiamo continuato a fare pranzi e cene insieme. Siamo rimasti sempre rispettosi e complici nell’educazione dei nostri figli”, ha dichiarato.

Gianni Morandi aveva attraversato un periodo di difficoltà nella sua carriera. Il popolare cantante è però riuscito a superare quel duro momento nella sua carriera e a rimettersi in careggiata, più forte di prima. Laura Efrikian nell’intervista al Corriere della Sera si è complimentata con l’ex marito facendo notare come a fare la differenza è stato proprio il suo carattere: “È un uomo che con i tempi della sua educazione, del suo essere un montanaro, quindi con i piedi di piombo e con molto pensiero dietro a quello che faceva, sa combattere, sa difendere le sue scelte. Uno che pareva fosse già finito ed è tornato più grande di prima”. Gianni Morandi ha infatti conquistato il terzo posto al Festival di Sanremo di quest’anno e nella serata delle cover ha entusiasmato tutti cantando assieme a Jovanotti.











