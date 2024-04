Laura Freddi, chi è/ Dagli esordi al successo televisivo: “Ero timidissima, speravo di non essere inquadrata”

Laura Freddi chi è: showgirl e conduttrice televisiva

Nella puntata di oggi a La volta buona di Caterina Balivo sarà ospite Laura Freddi. Nota alle cronache rosa per essere stata la compagna di Paolo Bonolis, vanta una carriera televisiva notevole. La showgirl italiana esordisce nelle prime due edizioni di Non è la Rai, per poi ottenere un grande successo come velina di Striscia la notizia.

Nel corso della sua carriera, Freddi ha condotto diversi programmi di punta quali: Festivalbar, Il Quizzone, Occhio allo specchio! e Super. Dopo l’esordio con il noto programma di Gianni Boncompagni, la showgirl comincia ad affermarsi nel mondo televisivo a partire dal 1995 con : Occhio allo specchio, Segnali di fumo e Striscia. Nel 2001, Freddi approda a Domenica In al fianco di Maurizio Costanzo. Negli anni 2000 partecipa anche ad alcuni programmi televisivi: Tale e Quale Show e Grande Fratello Vip.

Laura Freddi, ospite da Oggi è un altro giorno, parlava dei suoi esordi nel programma Non è la Rai di Boncompagni: “Ero timidissima, mi nascondevo dietro le foglie delle palme finte intorno alla piscina, sperando di non essere inquadrata… Così un giorno mi spinsero a forza davanti al Cruciverbone — il posto più ambito da tutte le ragazze — a improvvisare un finto e casto spogliarello con la musica di Nove settimane e mezzo , mi vergognavo da morire, avrei preferito cantare, invece no, ci doppiavano per forza”.

Dopo un periodo di stop televisivo, la conduttrice ha partecipato al Grande Fratello Vip: “Per colpa di una causa di lavoro durata 12 anni e che mi ha prosciugato le finanze… Avevo firmato documenti che non avrei dovuto firmare e per difendermi ho bruciato tutti i miei risparmi, ho pure dovuto vendere la casa che stavo ancora pagando. Mi sono risollevata con il cachet del Grande Fratello Vip, una mano santa” dichiarava.











