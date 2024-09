C’è anche Laura Freddi tra gli ospiti della puntata di Verissimo di oggi. La showgirl è pronta a raccontarsi tra presente, passato e futuro nel vis a vis con Silvia Toffanin. Il tema più caldo è indubbiamente quello del matrimonio con Leonardo D’Amico, un sogno che è destinato a realizzarsi dopo dodici lunghi anni d’amore. Laura Freddi scalpita e non vede l’ora di pronunciare il fatidico sì, dopo il rinvio di qualche tempo fa a causa del Covid. Ancora non c’è una data precisa, ma non bisognerà aspettare molto tempo.

In una intervista rilasciata al magazine settimanale Di Più, la conduttrice ha dato qualche anticipazione sulla lista degli invitati e tra questi non mancherà il suo ex compagno Paolo Bonolis. “Sono stata cinque anni con lui negli anni novanta e sicuramente sarà invitato”, ha detto. A spingere per questo matrimonio, a quanto, è stata la figlia di Laura e Leonardo, la piccola Ginevra. “La accontenteremo…”, ha assicurato la Freddi.

Ancora da decidere location e dettagli del matrimonio, ma ciò che è certo è che i prossimi mesi saranno impegnativi per Laura e Leonardo. “A lui piace il mare, il tramonto, io prediligo i paesaggi bucolici, il verde, i fiori, la campagna a perdita d’occhio”, ha detto. Dunque la coppia dovrà trovare una quadra, ma senza troppa fretta.

Per quanto concerne il desiderio di avere al matrimonio il suo ex Paolo Bonolis, la Freddi spiega di aver ricostruito un legame speciale con il conduttore dopo la separazione. E infatti ora sono in ottimi rapporti: “I primi momenti sono stati difficili ma poi siamo riusciti a costruire un rapporto basato sulla stima e sull’affetto”. Oltre a Bonolis potrebbero esseri anche i Claudio Casavecchia, Miriana Trevisan e Cristina Quaranta, tutte persone a cui Laura Freddi è profondamente legata.

