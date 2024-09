Laura Freddi e Leonardo D’Amico si sposano: invitato anche l’ex Paolo Bonolis

Laura Freddi ha deciso di compiere il passo più importante e, dopo 12 anni di amore al fianco del compagno Leonardo D’Amico, è pronta a pronunciare il fatidico “sì”. La conduttrice, in un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù, ha rivelato di volersi sposare e che il matrimonio verrà celebrato in una location ancora top secret, ma sulla quale la coppia si sta ancora confrontando. Fidanzata con il fisioterapista della nazionale italiana di beach volley dal 2012, Laura Freddi si prepara alle nozze dopo averle già rimandate a causa della pandemia.

Intanto, se i dettagli del matrimonio sono ancora tutti da organizzare, la showgirl sembra invece avere le idee ben chiare su chi saranno gli invitati. E, fra i numerosi ospiti, annuncia che non mancheranno di certo i suoi storici ex, a cominciare da Paolo Bonolis. “Sicuramente inviterò Paolo, con cui sono stata insieme cinque anni negli anni Novanta: lui è stato una figura molto importante nella mia vita. E dopo i primi momenti difficili, seguiti alla rottura del nostro legame, siamo riusciti a costruire un rapporto basato sulla stima e sull’affetto“, ha raccontato al settimanale, affermando di voler invitare anche l’ex di lui Sonia Bruganelli.

Laura Freddi verso il matrimonio: invitati e le parole della figlia Ginevra

Ma Laura Freddi non si ferma qui e, pescando dal suo passato, vorrebbe invitare al matrimonio anche l’ex marito Claudio Casavecchia, con cui è stata sposata per due anni dal 2006 al 2008 “e con il quale ho ritrovato un dialogo solo recentemente. Sono felice che oggi lui abbia messo su una bella famiglia e sia sereno, proprio come lo sono anche io con Leonardo…“. Tra gli invitati non mancheranno anche due sue ex colleghe della televisione, Miriana Trevisan e Cristina Quaranta, “con cui ho condiviso i miei anni più belli e spensierati a Non è la Rai“.

A convincere Laura Freddi e Leonardo D’Amico a sposarsi è stata Ginevra, la figlia di 6 anni nata nel 2018 dal loro amore, come raccontato dalla showgirl: “Mamma, è arrivato il momento di sposare papà, e voglio portarvi io le fedi…”, mi ripete tutti i giorni. E noi la accontenteremo“.