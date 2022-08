Laura Freddi, “Mi sposo la prossima primavera con Leonardo D’Amico”/ L’annuncio a sorpresa…

Laura Freddi si sposa con Leonardo D’Amico, l’annuncio

Laura Freddi vicina alle nozze. La popolare conduttrice lo ha annunciato in un’intervista al Settimanale Dipiù. Laura ha infatti rivelato che la figlia Ginevra le avrebbe chiesto più volte quando i genitori si sarebbero sposati. Laura Freddi e Leonardo D’Amico avevano pianificato le nozze ma purtroppo a causa della pandemia sono stati costretti a rimandarle. Laura ha infatti spiegato: “Quest’anno ho festeggiato i miei 50 anni di età e dieci anni di convivenza con Leonardo. Nostra figlia Ginevra però non è contenta. Ora che ha quattro anni e mezzo viene spesso da me e mi chiede: “Mamma ma quando lo sposi papà? Che aspettate? Vorrei tanto portarvi le fedi all’altare”.

Laura Freddi e Leonardo D'Amico si sposano/ Matrimonio nella primavera 2023?

Laura Freddi vuole esaudire al più presto il desiderio della figlia Ginevra. Le nozze erano state pianificate nel 2021 ma la pandemia li ha costretti a ripensarci: “La pandemia mi ha tolto l’entusiasmo. Per le nostre nozze mi ero immaginata una festa grandissima ma abbiamo rimandato tante volte. Ora Ginevra ci ha messo con le spalle al muro e non possiamo più rimandare”. Le nozze si svolgeranno nella prossima primavera anche se al momento Laura non ha fornito altri dettagli. Laura Freddi ha sempre sognato di avere una famiglia numerosa ma purtroppo l’endometriosi non le ha permesso di avere altri figli. Laura infatti svela: “Ginevra è stata un piccolo miracolo della scienza. Anche io ho scoperto di soffrire di endometriosi e dopo aver partecipato al Grande Fratello Vip mi sono sottoposta ad una serie di controlli. I medici mi hanno diagnosticato questa malattia”.

Laura Freddi e il rapporto con Sonia Bruganelli/ "Siamo due donne completamente diverse ma..."

Laura Freddi e il rapporto con Sonia Bruganelli: “Nessuna rivalità ma…”

Dopo la nascita di Ginevra, la malattia è migliorata. Laura Freddi ha infatti rivelato nell’intervista: “Mia figlia mi ha guarito. C’è una spiegazione però. Molte donne dopo una gravidanza vede scomparire dal proprio corpo qualsiasi sintomatologia. Adesso il dolore è scomparso e mi reputo una donna fortunata”. A volte Ginevra le chiede di un altro fratellino e a Laura non può che stringersi il cuore. Dopo la prima gravidanza, i medici le hanno infatti sconsigliato di avere altri figli. Laura però è soddisfatta della sua vita e dice: “Voglio stare bene e crescere la mia Ginevra”.

Laura Freddi e la gaffe con Raffaella Carrà/ "La vidi e dimenticai tutti i passi"

Laura Freddi è stata per alcuni anni la compagna di Paolo Bonolis. Con la moglie Sonia Bruganelli è nato un bellissimo rapporto tanto che nella scorsa edizione per una puntata, Laura prese il suo posto come opinionista. Parlando di Sonia, Laura ha confidato: “Con Sonia è nata una bella intesa, come abbiamo raccontato in televisione. Siamo diventate amiche, nessuna rivalità. Il fatto che io e Paolo siamo stati fidanzati non ci turba minimamente”, ha spiegato.











© RIPRODUZIONE RISERVATA