Laura Freddi e il rapporto con Sonia Bruganelli/ “Siamo due donne completamente diverse ma…”

Laura Freddi e Sonia Bruganelli: “siamo due donne completamente diverse”

Laura Freddi e il rapporto con Sonia Bruganelli: tra la moglie e l’ex compagna di Paolo Bonolis scorre buon sangue. Proprio così, la compagna storica di Paolo Bonolis e la moglie Sonia Bruganelli sono in perfetta sintonia, anche se all’inizio le cose non erano proprio idilliache. “L’ho odiata per un sacco di tempo. Poi l’ho conosciuta, un gattino, e non l’ho più odiata” – ha rivelato l’opinionista del Grande Fratello Vip nel salotto di “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone. Non solo, la Bruganelli ha aggiunto: “siamo due donne completamente diverse” precisando – “non c’è nessun complimento forzato!”.

Il primo incontro tra l’ex di Paolo Bonolis e la moglie è stato durante un evento privato come ha raccontato la ex ragazza di Non è la Rai: “ci siamo incontrate ad un evento, io e Paolo ci eravamo lasciati da qualche mese. Lì ho avuto una sensazione di domandarmi ‘cosa ho fatto?’. Mi ha dato una scossetta”.

Sonia Bruganelli e Laura Freddi: nessuna rivalità tra le due

Laura Freddi e Sonia Bruganelli sono apparse felici e sorridenti insieme negli studi di “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone. Le due hanno in comune Paolo Bonolis; il popolare conduttore in passato è stato legato sentimentalmente alla ex ragazza di Non è la Rai per poi intraprendere una lunga storia d’amore con Serena Bruganelli con cui si è costruito una bellissima famiglia. Dopo la titubanza iniziale, le due hanno intrapreso un rapporto di amicizia con la moglie di Paolo Bonolis che parlando della Freddi ha detto: “secondo me era la donna per lui, l’anima gemella. Adesso la vedi che c’è un pò di ruchette, ma questa a vent’anni era una frega pazzesca. Io ero alta… Un barattolo…cavolo l’ho odiata!”.

Anche la Freddi ha speso parole di grande stima per Sonia Bruganelli: “è una persona molto in gamba, intelligente, determinata, con un carattere forte. Non c’è nessuna rivalità fra di noi e credo che questo sia solo l’inizio della nostra nuova amicizia”.











