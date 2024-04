Laura Freddi: “Paolo Bonolis? Stesso regalo a me e Sonia Bruganelli”/ “Sono stata tradita tante volte”

Laura Freddi punge Paolo Bonolis: “Ha fatto lo stesso regalo a me e a Sonia Bruganelli”

Ospite della puntata di questo pomeriggio di Storie di donne al bivio, Laura Freddi è ritornata a parlare del suo ex fidanzato storico Paolo Bonolis. I due sono stati insieme quasi trent’anni fa eppure della loro storia d’amore siti e giornali continuano a parlarne. Adesso tra i due c’è un ottimo rapporto e l’ex volto di Non è la Rai è anche amica dell’ex moglie del conduttore, Sonia Bruganelli. E durante l’intervista Laura Freddi ha rivelato una piccante curiosità: Paolo Bonolis ha fatto le stesso regalo sia a lei che a Sonia Bruganelli.

Infatti, Laura Freddi ha rivelato: “Sono stata ospite da Sonia Bruganelli nel suo spazio dedicato ai libri ed è intervenuto Paolo Bonolis che ha spifferato di aver regalo lo stesso libro ad entrambi, Il Profumo di Patrick Süskind, che tra l’altro è il mio libro preferito” E subito la showgirl ha ripercorso la sua storia d’amore con il conduttore nata quando lei aveva solo 19 anni e lui 32: “Lui non era pronto per sposarsi ed aveva una separazione alle spalle con due figli io volevo una famiglia con lui.”

Paolo Bonolis, Laura Freddi rivela: “Mi corteggio tanto, io ero un po’ defilata”

Durante la chiacchierata con Monica Setta, Laura Freddi sulla sua storia d’amore con Paolo Bonolis ha confessato: “Era il 1991 io facevo Non è la Rai e lui arrivò nel secondo anno al posto di Enrico Bonaccorti, poi nel mezzo facemmo insieme Bulli e Pupe e lui mi corteggio io ero un po’ defilata perché lo stavo studiando da una parte mi incuriosiva aveva una grande cultura c’era molta differenza d’eta io avevo 19 anni e lui 31…”

Nella sua vita però adesso c’è solo il marito Leonardo e la figlia Ginevra, che ha 9 anni: “Io è il mio compagno ci siamo conosciuti quando io avevo già 39 ed avevo perso già un bambino nel precedente matrimonio. Quando io sono rimasta incinta non ci ho creduto finchè non ho visto la manina e per me è stata davvero un dono di Dio perché non ci credevo più. Poi ho scoperto di avere una leggera endometriosi mi sono curata e poi invece quando non ci credevo più…in una vacanza alle Canarie è arrivata Ginevra.” Ed alla fine ha concluso rivelando di essere stata tradita tante volte.

