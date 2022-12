Laura Gabrielli, chi è la moglie di Massimiliano Ossini/ I figli e la malattia

Massimiliano Ossini, chi è la moglie Laura Gabrielli: il dolore della malattia

Massimiliano Ossini è uno dei volti più amati della televisione e questo pomeriggio si racconta ai microfoni di Serena Bortone, ospite di Oggi è un altro giorno. Il conduttore, oltre all’attività professionale sul piccolo schermo (dopo Unomattina estate è passato anche alla conduzione di Unomattina in solitaria), ha al suo fianco anche un’affettuosa famiglia. A cominciare dalla moglie Laura Gabrielli, imprenditrice ascolana nata nel 1973. Non è un volto conosciuto nel mondo della televisione e dello spettacolo e, per questo motivo, abbiamo poche informazioni a riguardo.

Sappiamo però che la donna ha dovuto affrontare un brutto male, fortunatamente sconfitto ma che ha messo in apprensione la sua famiglia. Come rivelato dal conduttore in una recente intervista, la moglie Laura ha avuto un tumore alla tiroide quando era incinta del suo terzo figlio, Giovanni: “Intaccava tutti i linfonodi del collo. È stata operata al quarto mese, quando i medici si sono resi conto che il feto non avrebbe avuto problemi, e dopo il parto si è sottoposta ai cicli di radioterapia“.

Massimiliano Ossini e Laura Gabrielli: i tre figli Carlotta, Melissa e Giovanni

Massimiliano Ossini e Laura Gabrielli hanno affrontato questo complicato periodo l’uno al fianco dell’altra. La donna decise di non interrompere la gravidanza e, fortunatamente, riuscì a sconfiggere il tumore salvando così la vita sua e del bebè in arrivo: nacque così Giovanni, il terzogenito della coppia dopo le prime due figlie Carlotta e Melissa. Il conduttore ha un rapporto speciale con la sua famiglia e ha saputo crescere i suoi figli in un contesto ricco di amore e affetto.

Poco prima del suo debutto a Unomattina estate la scorsa estate, il conduttore aveva affettuosamente rivelato a Da noi… a ruota libera: “Un po’ mi dispiace perché Carlotta si è appena diplomata in una scuola a Londra e me la sto godendo. Il maschietto e la seconda figlia, Melissa, amano Roma, quindi verranno a trovarmi qui“. E, parlando del supporto dei suoi amati figli durante la sua attività professionale sul piccolo schermo, ha ammesso: “Mi faccio molto aiutare da loro“.

