Massimiliano Ossini/ “Miei tre figli? Nel mio lavoro mi faccio molto aiutare da loro”

Massimiliano Ossini ospite oggi di Francesca Fialdini

Massimiliano Ossini lo attende UnoMattina Estate per un impegno estivo che lo terrà lontano dalla sua famiglia. Come l’hanno presa i suoi figli? Anche questa estate dovranno fare a meno di lui: “Un po’ mi dispiace perché Carlotta si è appena diplomata in una scuola a Londra e me la sto godendo. Il maschietto e la seconda figlia, Melissa, amano Roma, quindi verranno a trovarmi qui”, ha svelato. Dopo essersi cimentato nei tormentoni estivi con la collega Roberta Capua, Massimiliano Ossini si è raccontato a Da noi a ruota libera al cospetto di Francesca Fialdini.

Massimiliano Ossini si prepara anche a tornare con Kalipè che vedrà nella prima puntata Giovanni Allevi: “Ha voluto suonare tutto il brano a -30 gradi! Credevo di aver fatto un danno mondiale”, ha svelato. Si tratta di un brano lanciato per le Nazioni Unite: “Era felice come un bambino”, ha svelato.

Massimiliano Ossini torna con UnoMattina Estate

Parlando della prossima edizione di UnoMattina, Massimiliano Ossini ha svelato quello che vedremo in questa versione estiva: “UnoMattina vuole essere un programma fresco e che possa accompagnare anche i ragazzi in qualcosa di fresco, sereno e che possa essere l’ambiente, il cibo, la cultura anche nel quotidiano. Tratteremo tutti gli argomenti dalle 9 alle 12 ma in chiave sorridente, affrontando anche i problemi gravi e cercheremo di portare anche un aiuto, ad esempio nel caso del caro bollette o il rincaro del prezzo del grano”.

Parlando dei messaggi destinati ai ragazzi ed ai giovani, ha ammesso: “I miei tre figli mi guarderanno e poi andranno anche al mare col sorriso, quindi si può fare!”. Massimiliano Ossini sa qual è il linguaggio dei ragazzi, quindi sa come affrontare questi argomenti: “Mi faccio molto aiutare da loro”, ha ammesso.

