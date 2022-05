Laura Maddaloni al GF Vip dopo l’Isola dei Famosi?/ Clemente Russo “La proposta…”

Laura Maddaloni verso il GF Vip?

Tra i protagonisti dell’attuale Isola dei Famosi, Laura Maddaloni ha ricoperto uno dei ruoli principali. Spesso al centro di impetuose liti, ha avuto un forte scontro anche con l’opinionista Vladimir Luxuria. Ma dopo la sua partecipazione in Honduras, potremo vederla presto in un altro reality come ad esempio il Grande Fratello Vip? Il marito Clemente Russo, che ha già vissuto un’esperienza all’interno della spiatissima Casa di Cinecittà, ha sperato in una intervista a SuperGuidaTv di poterla vedere anche tra i coinquilini del reality.

Vladimir Luxuria punge Laura Maddaloni all'Isola/ "Solo le ciglia finte? E le tett*?"

Mentre Clemente Russo ha svelato che non potrebbe mai tornare come concorrente del GF Vip, al tempo stesso ha anche aggiunto che la proposta potrebbe giungere alla moglie Laura Maddaloni. “Sono una persona dinamica e la persona mi conosce di più è mia madre. Proprio lei mi ha sempre detto che per il Grande Fratello Vip non sarei stato adatto perché non avrei resistito nemmeno tre giorni. Aveva ragione”, ha spiegato l’ex pugile parlando del reality e della moglie. “Non credo che accetterei di rinchiudermi dentro una casa. La proposta però potrebbe arrivare a Laura visto che ha fatto un bel percorso all’Isola”, ha aggiunto.

Laura Maddaloni ha litigato col fratello Marco?/ La verità dopo l'Isola "Momento mio"

Laura Maddaloni, dopo l’Isola pronta per un altro reality? Cosa pensa Clemente Russo

Durante l’intervista a SuperGuidaTv, Clemente Russo, marito di Laura Maddaloni, sull’ipotesi di poter partecipare al Grande Fratello Vip non è apparso poi così convinto, anche se alla fine ha ammesso: “A volte alcune decisioni si prendono su due piedi. Staremo a vedere”. La moglie Laura Maddaloni però a suo dire potrebbe essere perfetta, ed infatti alla judoka non le manca certo il carattere forte, la grinta e la spontaneità nel dire sempre quello che pensa.

Forse all’Isola la troppa aggressività relativa anche al contesto non ha giocato sempre a suo favore, sebbene lei si sia convinta che il commento di Vladimir Luxuria possa aver influenzato il giudizio del pubblico. Al Grande Fratello Vip, di contro, potrebbe far conoscere un altro lato inedito, forse più dolce ed affabile, che non sempre è emerso in Honduras anche alla luce delle difficoltà che un reality come l’Isola pone. Alfonso Signorini ne prenderà nota in occasione della composizione del nuovo cast del GF Vip?

Laura Maddaloni al veleno su L'isola/ "Se toccano i miei principi, io reagisco da napoletana verace"

© RIPRODUZIONE RISERVATA