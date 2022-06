Laura Maddaloni attacca Vladimir Luxuria dopo l’Isola/ “Mi screditava sul personale”

Laura Maddaloni attacca Vladimir Luxuria dopo gli scontri all’Isola dei Famosi

Laura Maddaloni torna a parlare degli attriti con Vladimir Luxuria all’Isola dei Famosi. L’ex concorrente non ha avuto vita facile con l’opinionista, che l’ha più volte redarguita per il suo atteggiamento giudicato a tratti aggressivo. La Luxuria non le ha mai risparmiato frecciatine, sia durante le dirette del reality sia in un recente scontro a Pomeriggio 5. Dal canto suo, l’ex naufraga si dice da lei delusa e lo fa notare in un’intervista rilasciata a Nuovo Tv. “Mi ha attaccata dal primo giorno, non come concorrente, proprio come persona” spiega la Maddaloni.

Il suo amaro sfogo prosegue ricordando per quale motivo la Luxuria l’avrebbe presa di mira: l’essere aggressiva. Un’accusa che la judoka respinge con forza e di cui si dice sorpresa, visto che a rivolgergliela è una donna come Vladimir: “Mi ha definita una donna aggressiva, proprio lei che da sempre ha combattuto contro l’ignoranza della gente che la giudicava per le scelte che ha fatto, anche riguardo il suo corpo. Insomma, anche lei ha lottato con forza: da parte sua mi aspettavo più supporto“.

Laura Maddaloni ritiene che la sua eliminazione sia dovuta soprattutto alla crociata che Vladimir Luxuria avrebbe avviato contro di lei. E accusa l’opinionista di non essere stata parziale nei giudizi, rischiando dunque di influenzare il pubblico: “Non ho mai visto in alcun reality che un concorrente dovesse combattere contro un opinionista in studio. Durante le mie discussioni con i naufraghi sentivo sempre la sua voce provenire dallo studio: mi stuzzicava e mi screditava sul piano personale. Questo non l’ho accettato. Posso combattere anche contro due avversari, ma se l’arbitro inizia a dare giudizi, alla fine può confondere la giuria“.

Il chiarimento tra le due è ancora lontano, come conferma la moglie di Clemente Russo: “Lei ha fatto uno ‘scivolone’, perché ha parlato di me a livello personale. È molto intelligente, dovrebbe ragionare quando dice che lei non c’entra, ma che è stato il pubblico ad avermi eliminata“. Le scuse di Vladimir Luxuria non sarebbero arrivate, come conferma a Nuovo Tv: “Le scuse si possono ottenere in tanti modi. Si può anche tornare sui propri passi, ricredersi su una persona. Non conta tanto la parola di per sé, quanto rivedere lo sbaglio fatto“.











