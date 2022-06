Laura Maddaloni complice di Scherzi a Parte/ Carriera, vita privata e Isola dei Famosi

Laura Maddaloni, carriera, vita privata e Isola dei Famosi

Laura Maddaloni, classe 1980, ex judoka, personal trainer e personaggio televisivo. Laura proviene da una famiglia di sportivi, il padre, Giovanni Maddaloni è un allenatore e il fratello, Marco Maddaloni è un judoka e anni fa ha vinto sia l’Isola dei Famosi che Pechino Express. Laura non è solo una grande sportiva ma anche una grande moglie e una grande mamma. A sua volta ha voluto creare la sua famiglia di sportivi, sposando nel 2008 l’ex pugile Clemente Russo e poi orientando le loro tre figlie: Rosy, Jane e Janet verso il mondo dello sport.

La sua esperienza all’Isola dei Famosi è stata splendida, ha dato prova di forza, onestà e amore, dato che spesse volte ha detto che avrebbe preferito essere a rischio nomination al posto del marito. Durante il percorso Laura ha mostrato anche il suo carattere forte che alcuni, come l’opinionista Vladimir Luxuria, hanno ritenuto violento. Per questo la donna ha molto sofferto e uscita dall’Isola ha discusso proprio con l’opinionista, sostenendo che il web ha un’idea sbagliata riguardo al suo carattere, anche a causa dei suoi aspri giudizi. Nella finale dell’Isola dei Famosi sia lei che il marito Clemente hanno fatto molto discutere per via del loro look eccentrico.

Laura Maddaloni complice del cast di Scherzi a parte

Laura Maddaloni è stata complice di Enrico Papi e del cast di attori di Scherzi a parte, che hanno ben pensato di fare uno scherzo al marito ed ex pugile Clemente Russo. Laura, da brava complice ha parlato insieme a Clemente con delle persone che proponevano una nuova offerta di lavoro, ha convinto il marito che fosse una buona idea e sono partiti insieme in macchina per affrontare un lungo viaggio. Durante questo viaggio il cast di Scherzi a parte ha inserito delle telecamere in casa loro, che al ritorno hanno trovato una brutta sorpresa.

La polizia ha detto a Clemente e Laura che in casa loro c’erano due ladri, l’ex pugile ha detto alla moglie di rimanere in macchina e nel frattempo lui ha controllato la situazione insieme alle forze dell’ordine. Lo scherzo è entrato nel momento critico quando Laura Maddaloni è entrata nell’appartamento nonostante il marito le avesse detto di non farlo e alla vista della moglie nell’appartamento insieme ai ladri, Clemente è immediatamente corso in casa con aria minacciosa. Per fortuna una volta aperta la porta di casa c’era Laura ad attenderlo sorridente con lo striscione di Scherzi a parte, perché dall’espressione di Clemente, lo scherzo sarebbe potuto finire molto male.











