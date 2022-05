Laura Morante: “Cannes? Nanni Moretti non mi volle lì”/ “Ora non siamo più amici”

Laura Morante, nel 2001, è stata la protagonista de “La stanza del figlio” di Nanni Moretti. In quell’occasione il film vinse la Palma d’oro, ma lei non c’era. Il regista, infatti, non la invitò. Al Corriere della Sera, l’attrice spiega: “Ricordi? Non posso averli perché non ero alla premiazione, unica del cast. Perché? Bisogna chiederlo a lui, Nanni. Suppongo che non voleva che ci fossi. Non abbiamo mai chiarito l’episodio. Ogni tanto ci sentiamo, ci facciamo gli auguri per il compleanno, ma non è che siamo amici, lo eravamo vent’anni fa”.

Uomini e Donne, Francesco Turco pronto a tornare/ Alcune indiscrezioni rivelano…