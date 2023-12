Laura Pausini al posto di Amadeus per il Festival di Sanremo 2025?/ “Da spettatore mi piacerebbe, però…”

Festival di Sanremo 2025: al timone arriva Laura Pausini?

Manca davvero poco all’appuntamento musicale più atteso dell’anno; la lista dei concorrenti del prossimo Festival di Sanremo 2024 è stata diramata e milioni di appassionati non vedono l’ora di godersi lo spettacolo della kermesse. L’attenzione è chiaramente rivolta anche ad Amadeus, per la quinta volta al timone della kermesse e con ampie probabilità dovrebbe essere l’ultima.

C'è posta per te contro Sanremo 2024: c'è la decisione di Mediaset/ Maria De Filippi teme Amadeus

Su chi prenderà il posto di Amadeus il prossimo anno vige ancora il mistero corredato da incognite e da un toto-nomi destinato a durare a lungo. Nelle ultime ore sembra però essere spuntato un nuovo nome per la conduzione del Festival di Sanremo 2025: Laura Pausini. Come riporta Novella 2000, la suggestione della cantante al timone della kermesse sarebbe nata durante il podcast Pezzi – Dentro la musica.

Amadeus non cambia idea: “Sanremo 2024 sarà il mio ultimo anno”/ La promessa a Mara Venier: “Dopo la finale…”

Amadeus “promuove” il possibile passaggio di testimone con Laura Pausini: “Le sue qualità…”

Luca Dondoni, Andrea Laffranchi e Paolo Giordano hanno avuto come ospite dell’ultima puntata del podcast proprio Amadeus, prossimo a condurre la sua ultima edizione del Festival di Sanremo. Nel corso dell’intervento a Pezzi – Dentro la musica, il conduttore è stato incalzato proprio sul passaggio di testimone con Laura Pausini in vista del Festival di Sanremo 2025. “Sarebbe la donna perfetta in quanto ha fatto televisione, ha presentato l’Eurovision, ha la sua ‘Fiorello’ che è Paola Cortellesi con la quale ha fatto degli spettacoli su Rai Uno e poi conosce la musica. A te piacerebbe?”.

CANTANTI SANREMO 2024: CHI SONO BIG IN GARA/ Lista nomi: Annalisa, Ghali, Amoroso, Negramaro, Volo, Bertè e…

“Le qualità di Laura sono sotto gli occhi di tutti” – ha risposto Amadeus, come riporta Novella 2000 – “Laura è brava, capace, credibile… Mi piacerebbe! Io da spettatore, poi chiaramente una volta che non lo faccio io ognuno giustamente fa quel che vuole, però la presenza femminile sul palco io la trovo giusta”. Dunque, il conduttore sembra dare senza mezzi termini la sua benedizione rispetto all’eventuale passaggio di testimone a Laura Pausini per la conduzione del Festival di Sanremo 2025.











© RIPRODUZIONE RISERVATA