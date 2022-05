Laura Pausini choc: malore Eurovision a causa del Covid/ “Pensavo fosse stanchezza…”

Laura Pausini ha dato un annuncio choc ai suoi fans: il malore dell’Eurovision è stato a causa del Covid-19. La cantante, in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, ha rivelato di essere risultata positiva dopo il termine della kermesse. “Ebbene sì, c’era qualcosa che non andava. Non mi sento bene da sabato. Ho pensato che fosse per la stanchezza accumulata ma non era così”, ha scritto.

Laura Pausini, malore all'Eurovision 2022?/ Sparisce dal palco, poi torna: cos'è successo?

Da qui l’ammissione. “Ho appena scoperto di essere positiva al Covid e per questo motivo sono isolata, non posso viaggiare”. È così che l’artista è stata costretta ad annullare tutti i prossimi impegni. “Sono molto dispiaciuta di non potermi esibire ad “Amor a la Mùsica” questa settimana. Avevo preparato uno spettacolo molto speciale e non vedevo l’ora di vedere i miei fans in Florida”. Invece, dovrà stare a riposo. “Ora ho solo bisogno di guarire di nuovo e di cercare nuove opportunità di riunirci di nuovo in America, spero presto. Vi amo tutti!”, ha concluso.

ABITI, LOOK E STILISTI EUROVISION 2022/ Versace per Laura Pausini: diva in oro…

Laura Pausini choc: malore Eurovision a causa del Covid, che è successo

In molti si erano preoccupati per le condizioni di salute di Laura Pausini dopo il malore all’Eurovision, che adesso si scopre essere stato a causa della positività al Covid-19. La conduttrice della kermesse infatti è stata costretta ad assentarsi in occasione del momento iniziale della fase di premiazione, mentre Mika e Alessandro Cattelan annunciavano i voti assegnati dal pubblico ai vari Paesi.

Una mezz’ora di assenza, minuto più o minuto meno, che non è certamente passata inosservata. Inizialmente si era pensato a qualche intoppo con uno dei numerosi cambi d’abito, poi il malessere definito in un primo momento come un “calo di pressione”, che era prontamente stato superato grazie alle cure delle dottoresse presenti. Infine, nelle scorse ore, l’amara verità svelata dalla cantante stessa, che adesso attende di guarire.

Laura Pausini multata all'Eurovision 2022 per il "porca vacca"?/ Spunta indiscrezione

© RIPRODUZIONE RISERVATA