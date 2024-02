Laura Pausini conduttrice del Festival di Sanremo 2025?/ La cantante rompe il silenzio: “Impossibile…”

Laura Pausini archivia l’ipotesi conduzione del Festival di Sanremo 2025: “Impossibile“

Archiviato il Festival di Sanremo 2024, reduce da un grande successo nel segno della quinta e ultima conduzione consecutiva affidata ad Amadeus, è ora tempo di pensare al suo possibile sostituto. Il conduttore e direttore artistico ha confermato nuovamente la sua intenzione di non tornare al timone della kermesse il prossimo anno, per questo motivo è già scattato il toto-nomi su chi potrebbe prendere il suo testimone. Tra i nomi circolanti in questi giorni si è fatto strada anche quello di Laura Pausini.

La cantante ha un rapporto speciale con il Festival e, più in generale, è esperta di musica e conduzione avendo già presentato con grande successo l’Eurovision Song Contest di Torino nel 2022. Tuttavia, a rompere il silenzio ci ha pensato la diretta interessata. Intervistata dal Corriere della Sera, nell’ambito del suo tour mondiale che lunedì sera ha fatto tappa a Parigi all’Accor Arena, la cantante si è sfilata dalla corsa al timone di Sanremo 2025 al fianco della grande amica Paola Cortellesi: “Impossibile, troppi impegni“.

Sanremo 2025, chi sarà il sostituto di Amadeus? I possibili nomi

Laura Pausini, dunque, archivia definitivamente l’ipotesi di una conduzione del Festival di Sanremo 2025 al fianco di Paola Cortellesi. Ipotesi che era stata avanzata proprio dallo stesso Amadeus, che aveva di fatto “benedetto” il duo tutto al femminile, dicendosi felice di avere loro come sue possibili testimoni: “Le qualità di Laura sono sotto gli occhi di tutti. Laura è brava, capace, credibile… Mi piacerebbe! Io da spettatore, poi chiaramente una volta che non lo faccio io ognuno giustamente fa quel che vuole, però la presenza femminile sul palco io la trovo giusta”.

Ma chi sarà, allora, il perfetto sostituto di Amadeus per il prossimo anno? Negli ultimi giorni circolano vari nomi, dal grande ritorno sul palco dell’Ariston di Paolo Bonolis o Antonella Clerici al debutto di Alessandro Cattelan, ma al momento si tratta solo di mere indiscrezioni.











