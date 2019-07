LAURA PAUSINI E BIAGIO ANTONACCI, CONCERTO SAN SIRO MILANO/ Scaletta canzoni e look

Laura Pausini e Biagio Antonacci sono pronti ad espugnare lo Stadio San Siro di Milano con il loro “Laura e Biagio Stadi 2019”. Dopo i live di Bari e Roma, la “coppia” della musica italiana approda nel tempio della musica rock che in passato ha visto proprio la Pausini debuttare come prima donna dinanzi a 70.000 spettatori provenienti da ogni parte d’Italia e dal resto del mondo. Un concerto indimenticabile per l’interprete de “La Solitudine” che quest’anno torna ad esibirsi a San Siro in coppia con l’amico e collega Biagio Antonacci. Due le date in programma a Milano: giovedì 4 e venerdì 5 luglio 2019, Laura e Biagio porteranno il loro show dinanzi al pubblico milanese da sempre molto legato alla cantautrice romagnola e al cantautore milanese.

LAURA PAUSINI E BIAGIO ANTONACCI A MILANO: I LOOK

Per il tour “Laura e Biagio Stadi 2019” i cantanti hanno deciso di indossare gli abiti del re Giorgio Armani. In apertura sulle note di “Un’emergenza d’amore” e “Liberatemi”, Laura Pausini e Biagio Antonacci si presentano sul palcoscenico in versione blues Brothers con un completo tuxedo griffato Emporio Armani. Durante il concerto a sorprendere è Laura Pausini, che si cambia tantissime volte indossando abiti anche di Alberta Ferretti, Fausto Puglisi e Philosophy di Lorenzo Serafini. Tra tutti i look colpisce quello scelto per interpretare “Invece No”: Laura si presenta nascita in un bellissimo abito con ampia gonna tempestata di cristalli Svarowski firmato Giorgio Armani. Poco dopo, tolta la gonna, la Pausini saluta il pubblico sulle note di “Invece No” con un mini-dress di paillettes in stile anni Settanta sempre di Giorgio Armani.

LAURA E BIAGIO STADI 2019, CONCERTO MILANO SAN SIRO: LA SCALETTA

Dopo le prime due date allo Stadio San Nicola di Bari e allo Stadio Olimpico di Roma, Laura Pausini e Biagio Antonacci non cambiano la scaletta per la doppietta live in programma giovedì 4 e venerdì 5 luglio allo Stadio San Siro di Milano. Un viaggio alla scoperta delle più belle canzoni di Laura e Biagio, due artisti, ma soprattutto due amici che hanno trovato nella musica la loro dimensione ideale. Ecco la scaletta in programma durante il concerto del 4 luglio 2019 allo Stadio San Siro di Milano.

Un’emergenza d’amore / Liberatemi Resta in ascolto Non è mai stato subito Il Coraggio di andare E.STA.A.TE Medley Biagio in coppia (Sappi amore mio, Tu sei bella, Le cose che hai amato di più, Non ci facciamo compagnia, Mi fai sentire bene) Ti penso raramente Sognami Una storia che vale Lato destro del cuore La Geografia del mio cammino / Le cose che vivi Medley Laura in coppia (La Solitudine, In assenza di te, Incancellabile, Strani amori, Simili) Se io, se lei Pazzo di lei Buongiorno bell’anima Se non te / Non ho mai smesso Frasi a metà Primavera in anticipo Se è vero che ci sei In una stanza quasi rosa Ritorno ad amare Convivendo Laura canta Biagio ( Se tornerai, Sei, L’amore comporta, Ti ricordi perché) Biagio canta Laura (Ho creduto a me, Il mio sbaglio più grande, Fidati di me) Non è detto Quanto tempo e ancora Vivimi Come se non fosse stato mai amore Iris In questa nostra casa nuova Non vivo più senza te Invece no Tra te e il mare

