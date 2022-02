Laura Pausini, la “figlia di Pippo Baudo” a Sanremo 2022/ Il nuovo singolo “Scatola”

Amadeus, alla guida del Festival di Sanremo per la terza edizione consecutiva, ha voluto puntare su ospiti che siano in grado di catturare l’interesse di un pubblico di tutte le età e che, se possibile, hanno reso onore al nostro Paese anche all’estero. In quest’ultima categoria rientra certamente Laura Pausini, che torna all’Ariston a distanza di un anno dall’ultima volta. Nel 2021, infatti, era stata invitata in seguito alla vittoria ai Golden Globes ottenuta grazie al brano “Io sì”, colonna sonora del film “La vita davanti a sè”.

Paolo Carta e Paola, chi sono compagno e figlia Laura Pausini/ Niente nozze perché…

La cantante emiliana è legata a doppio filo alla città dei fiori, visto che è stato proprio partecipando alla kermesse canora che si è fatta conoscere dal grande pubblico con “La solitudine“. A distanza di 29 anni la canzone è ancora uno dei suoi pezzi più amati.

Laura Pausini ospite a Sanremo 2022: l’emozione della cantante

Poter tornare nel teatro che ha dato il via a una carriera ricca di successi non può che rappresentare una grande emozione per Laura. Ad annunciare la sua presenza era stato proprio Amadeus al Tg1 con in mano un mazzo di fiori, sottolineando che questi erano riservati “a una donna molto conosciuta e amata da tutti”. E l’omaggio ha reso felicissima l’artista: “Grazie Ama, i tuoi fiori sono arrivati, e sì… vengo a Sanremo. Ma non solo, penso con questa occasione presenterò per la prima volta dal vivo la mia canzone ‘ Scatola’. Poi ti racconterò un po’ di cose perché il mio 2022 sarà pieno di tante sorprese. Io non vedo l’ora, grazie per l’invito“.

Mika arriva a Sanremo 2022, duetto con Laura Pausini?/ Annuncio Eurovision2022 e...

A parlare per lei sono i numeri. Lei, infatti, può vantare decine di milioni di album venduti, canzoni incise in molte lingue e la conquista di un Grammy nel 2006 con “Escucha“. Nello stesso annoè stata poi nominata Commendatore della Repubblica Italiana, mentre nel 2007 è stata la prima donna a esibirsi allo Stadio San Siro, esperienza che sarà ora replicata da Alessandra Amoroso.

LEGGI ANCHE:

Laura Pausini e Alessandro Cattelan conduttori Eurovision 2022/ Forse anche Mika

© RIPRODUZIONE RISERVATA