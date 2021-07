Laura Zazzara, Tommaso e Andrea: ex moglie e figli Marco Verratti/ Dopo il divorzio..

Prima d’innamorarsi e di chiedere a Jessica Aidi di diventare sua moglie, Marco Verratti era sposato con Laura Zazzara. Quella tra il centrocampista della Nazionale di Roberto Mancini e Laura Zazzara è stata una storia importante, nata quando entrambi erano giovanissimi e coronata dalla nascita di due figli, Tommaso e Andrea. Un amore che sembrava destinato a durare, ma nel 2019, le strade del calciatore e della madre dei suoi figli si sono separate. Tra i due, però, come si legge su Tuttosport, i rapporti sono buoni al punto che, dopo il divorzio, Laura sarebbe rimasta a vivere a Parigi consentendo così all’ex marito di poter vedere più frequentemente i figli Tommaso e Andrea.

“Il mio stile di vita non è quello che dicono, amo stare con la mia famiglia e non esco ogni notte anche perché altrimenti mia moglie mi caccia. Ogni mattina i miei figli si svegliano alle 7 per andare a scuola, la mia vita è tranquilla”, aveva raccontato Verratti in una vecchia intervista alla Gazzetta dello Sport.

Laura Zazzara e l’amore finito con Marco Verratti

Laura Zazzara ha visto da vicino Marco Verratti diventare il campione che, oggi, tutti conoscono. I due, infatti, s’incontrarono per la prima volta ai tempi della scuola. Nessun colpo di fulmine, però, ma un sentimento nato e cresciuto con il tempo. “Io e Marco ci conosciamo fin da piccolissimi, abbiamo frequentato la stessa scuola materna però per noi, non è stato amore a prima vista, ma il nostro sentimento è cresciuto nel tempo”, aveva raccontato Laura in una vecchia intervista. Quella con Verratti, dunque, resterà una storia importantissima per la Zazzara che, oggi, al suo fianco, ha i suoi amori più grandi: i figli Tommaso e Andrea.

