Laurent Miralles, chi è il compagno di Enzo Miccio/ “E’ una storia complicata ma…”

Laurent Miralles è un noto chirurgo plastico ma è conosciuto nel mondo dello spettacolo per essere il compagno di Enzo Miccio. Laurent ed Enzo Miccio si sono conosciuti dopo la fine della storia del wedding planner con Riccardo Marenghi. I due stanno insieme da diversi anni, circa 3 e la loro relazione è stata resa nota proprio durante un’intervista di Enzo al programma Vieni da me. Nel corso della trasmissione, il chirurgo sembra aver mandato un messaggio molto toccante al suo compagno, spiegando di aver vissuto un momento difficile e di averlo superato proprio grazie all’amore. “Non me l’aspettavo. Laurent è molto schivo, è difficile da prendere. Sono molto contento. Ho sempre cercato di non mettere in piazza le mie cose private. Abbiamo investito molto entrambi. Abbiamo attraversato momenti difficili, interruzioni. Da poco è iniziato un altro nuovo cammino insieme. Abbiamo una grande forza”. Queste le parole di Enzo Miccio, che ha risposto così al suo compagno.

I due si amano davvero tanto e sono molto uniti. Enzo Miccio e Laurent Miralles vivono però una storia a distanza. Il covid è stato un grande ostacolo per la loro relazione. Il wedding planner l’aveva rivelato a Verissimo: “Stiamo insieme da cinque anni e mezzo, è una storia importante, ma complicata perché non viviamo nella stessa città. Ci vuole tanta forza e tanto coraggio, è difficile. Poi con il Covid ancora peggio, non ci siamo visti per mesi”.

Enzo Miccio vorrebbe diventare papà. Nell’intervista di Verissimo, il wedding planner aveva spiegato di non avere l’intenzione di sposare Laurent Miralles: “Mai dire mai, ma oggi non è nei miei programmi”. Forte però è il desiderio di diventare padre: “Mi piacerebbe diventare papà, è una cosa di cui sento la mancanza nella vita. Ma bisognerebbe avere anche un compagno che sia della stessa idea. Nel nostro caso al momento sarebbe difficile, perché viviamo in città diverse”, aveva spiegato. Della loro relazione, in realtà, non si sa molto.

D’altronde, Enzo Miccio sarà anche il re dei matrimoni, ma preferisce che la sua storia d’amore rimanga lontana dai riflettori: “Ho sempre cercato di non mettere in piazza le mie cose private” ha ammesso lo stilista a Vieni da me. Laurent Miralles. Il dottore è specializzato negli interventi anti-età che effettua sulle sue pazienti per mantenerle sempre più giovani. Pare che sia molto apprezzato come professionista del settore e che le sue clienti sono soddisfatte di lui. Miccio e Miralles non parlano quasi mai della loro sfera sentimentale e sono entrambi molto schivi nel rivelare confidenze e segreti. Già qualche tempo fa era giunta la conferma della relazione tra Enzo Miccio e Laurent Miralles, tramite i social, dove erano comparsi degli scatti che li ritraevano insieme.











