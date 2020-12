LAURENT MIRALLES, COMPAGNO ENZO MICCIO/ “Matrimonio? Io faccio sposare gli altri”

Enzo Miccio è il protagonista della puntata di oggi di “Seconda vita“, il programma di Gabriele Parpiglia in onda su Real Time. Inutile dire che una parte importante dell’intervista sia dedicata a Laurent Miralles, il compagno del wedding planner più famoso d’Italia. Una delle domande rivolte da Gabriele Parpiglia ad Enzo Miccio riguarda proprio il fatto che lui, l’organizzatore di matrimoni più celebre del Paese, non sia ancora convolato a nozze con il suo compagno.

Questa la risposta di Enzo Miccio al riguardo: “In questo momento non è una cosa di cui sento il bisogno. E non perché il mio compagno non lo meriti: io ho sempre detto, ‘io faccio sposare gli altri’. Se per pensare all’amore degli altri mi sono dimenticato di pensare al mio? A volte sì, a volte sì, e purtroppo succede ancora…“.

LAURENT MIRALLES, COMPAGNO ENZO MICCIO

A proposito di Laurent Miralles, dottore specializzato nella medicina estetica operante tra Parigi, Mosca, Londra e gli Emirati Arabi Uniti, nella conversazione con Gabriele Parpiglia per “Seconda vita”, Enzo Miccio ha aggiunto: “Per esempio il compagno che ho adesso mi ha detto: ‘Tu non guardi in faccia la vita, non la sai vivere: non ti fermi a guardarla, ti passa addosso senza accorgertene’. E questo è vero purtroppo. Io non mi godo niente. Non mi godo niente perché non mi fermo ed è tutto molto veloce“.

Rispetto a qualche tempo fa, comunque, le idee di Enzo Miccio sull’ipotesi di un matrimonio con Laurent devono essere leggermente cambiate. Ospite di Caterina Balivo a “Vieni da me”, il wedding planner aveva infatti dichiarato rivolgendosi idealmente al compagno:”Mi piacerebbe che un giorno mi facessi ‘la’ domanda e, se un giorno me la farai, io ti risponderò ‘Sì, lo voglio’. Voglio anche che tu mi tenga la mano fino alla fine dei miei giorni“.

