Laver Cup, spettatore si dà fuoco a braccio/ Video choc ambientalista: no jet privati

Caos alla prima giornata del torneo di tennis Laver Cup 2022: un ambientalista, come riportato dal Corriere della Sera, è entrato in campo durante il secondo singolare tra Stefanos Tsitsipas e Diego Schwartzman, si è seduto e si è dato fuoco ad un braccio per protestare contro il cambiamento climatico. Addosso aveva una t-shirt con scritto “End private flights in Uk”, ovvero “Basta ai voli con jet privati nel Regno Unito”. Già in occasione della semifinale del Roland Garros tra Marin Cilic e Casper Ruud era accaduto un episodio simile.

Immediato ad ogni modo è stato l’intervento delle forze dell’ordine presenti, che hanno provveduto a spegnere le fiamme che si stavano propagando, evitando il peggio. La Polizia ha successivamente portato via l’autore del gesto pro-ambiente. È un ventenne di nome Kai. Dopo di ciò, la situazione è tornata alla normalità e i due tennisti hanno potuto riprendere la sfida.

Ambientalista si dà fuoco sul campo della Laver Cup: il video diventa virale

Le telecamere presenti al Laver Cup 2022, inquadrando le espressioni attonite di Stefanos Tsitsipas e Diego Schwartzman, hanno oscurato l’ambientalista che è sceso in campo e si è dato fuoco per protestare contro il cambiamento climatico, ma molti tra i presenti sugli spalti della O2 Arena di Londra per assistere al torneo di tennis hanno registrato dei video della scena, che sono stati prontamente diffusi sui social network.

Le riprese delle televisioni sono tornate ad essere ad inquadratura estesa soltanto dopo che il ventenne pro-ambiente è stato portato via e che gli addetti al campo hanno pulito il terreno dalle tracce di liquido infiammabile ancora presenti. La sfida è dunque ricominciata. L’accaduto però non è certamente passato inosservato, tanto che sul web se ne sta discutendo parecchio.

Today a climate change protester appeared to accidentally set himself on fire at the Laver Cup tennis tournament at the O2 Arena in London. pic.twitter.com/C0qZRw1QrP — Andy Ngô 🏳️‍🌈 (@MrAndyNgo) September 23, 2022













