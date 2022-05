Lavinia Albrizio, fidanzata Thomas Raggi/ Da più di un anno innamorati

Thomas Raggi presenta la fidanzata Lavinia Albrizio

Lavinia Albrizio è la fidanzata di Thomas Raggi dei Maneskin. La coppia è uscita allo scoperto durante il Festival di Sanremo 2022 quando il chitarrista della band rivelazione degli ultimi anni ha deciso di ufficializzare la sua storia d’amore. Dopo il trionfo all’Eurovision Song Contest 2021 e il successo in America, la band è tornata come super ospite della 72esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo e questa volta ha voluto condividere questo importantissimo traguardo anche con i rispettivi partner. Se Victoria De Angelis e Ethan Torchio sono arrivati da soli, Damiano David era in compagnia della fidanzata Giorgia Soleri, mentre il chitarrista dei Maneskin è apparso con una bellissima ragazza di nome. La curiosità dei fan e del mondo del gossip è scoppiato per cercare di capire l’identità della fortunatissima ragazza.

Si tratta di Lavinia Albrizio, classe 1999, una bellissima ragazza di Bologna di 23 anni. La storia tra i due sarebbe iniziata circa un anno fa con il chitarrista dei Maneskin che ha cercato sempre di tenera lontana dal clamore mediatico e dai riflettori. Una scelta condivisa anche dalla stessa Lavinia, una ragazza discreta e riservata poco interessata al mondo del gossip.

Lavinia Albrizio e Thomas Raggi dei Maneskin: è amore

Thomas Raggi dei Maneskin e Lavinia Albrizio sono innamorati persi. Dopo circa un anno d’amore, la coppia ha deciso di rompere il silenzio confermando la loro relazione. Come? Presentandosi in pubblico in occasione dell’ultimo Festival di Sanremo 2022. Il chitarrista dei Maneskin, infatti, è stato paparazzato in compagna della bella mora bolognese in un ristorante di Sanremo. I due erano intenti a cenare insieme e sembravano davvero complici e in grande sintonia. Questa complicità ha fatto immediatamente pensare che tra i due ci potesse essere qualcosa di più di una semplice amicizia.

Che dire i Maneskin oltre al grande successo mondiale, vivono un momento felice anche nella vita sentimentale!











