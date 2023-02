Lavinia Albrizio, fidanzata Thomas Raggi/ Una storia scoppiettante: un anno fa…

Lavinia Albrizio, ecco chi è la fidanzata di Thomas Raggi dei Maneskin: insieme da più di un anno e…

Lavinia Albrizio è la fidanzata di Thomas Raggi, uno degli storici componenti dei Maneskin. Capelli mori e occhi azzurri, l’affascinante ragazza bolognese ha ventidue anni e da quasi due anni fa coppia fissa con il chitarrista romano. Timida ed introversa, fino a questo momento la fidanzata di Thomas Raggi ha preferito rimanere nell’ombra, respingendo i riflettori del gossip. La loro relazione ad ogni modo si sta consolidando mese dopo mese ed è capitato più di una volta ai due di farsi immortalare dai fotografi durante il tempo libero.

Il primo avvistamento di coppia sarebbe avvenuto circa un anno fa, proprio durante il Festival di Sanremo. In quell’occasione molti fan notarono come Thomas Raggi fosse in compagnia della bella Lavinia. Ma cosa sappiamo della ragazza bolognese che oggi abita a Roma e che ha rubato il cuore del classe 2001? Innanzitutto che avrebbe conosciuto il suo fidanzato proprio nella capitale.

Lavinia Albrizio e Thomas Raggi, la prima paparazzata durante lo scorso Festival di Sanremo 2023

I due, come dicevamo, fanno coppia fissa da circa un anno e mezzo e ancora oggi appaiono innamorati più che mai. In questi mesi si mostrati raramente insieme, ma il loro rapporto è sempre stato solido e in fase evolutiva. Proprio lo scorso anno, durante il Festival, quando i Maneskin erano tra i super ospiti della kermesse, Lavinia Albrizio e Thomas Raggi erano stati pizzicati dai paparazzi mentre cenavano e cantavano insieme. Emergeva già allora una grande sintonia, infatti oggi le cose sembrano progredire nel migliore dei modi.

La storia tra Lavinia Albrizio e Thomas Raggi procede quindi senza intoppi e i fan, in qualche modo, si sono affezionati anche alla fidanzata del chitarrista dei Maneskin, questo perché vedono Thomas felice ora che c’è lei al suo fianco. Ricordiamo che Thomas Raggi, chitarrista dei Maneskin, è il più giovane componente del gruppo: è infatti nato il 18 gennaio 2001, a Roma. “È il più piccolo ma anche il supercreativo. È il tipo che se gli dai una chitarra in mano, dopo cinque giorni lo ritrovi ancora lì nella stessa posizione che suona”, ha detto parlando di lui, Damiano David in un’intervista rilasciata a Cosmopolitan.











