Lavinia e Alessio, il ritorno a Uomini e donne dopo la morte di Maurizio Costanzo/ “C’era un clima diverso…”

Lavinia Mauro e Alessio Corvino: il ritorno in studio dopo la morte di Costanzo

L’ultima stagione di Uomini e donne ha dovuto fare i conti con la morte improvvisa di Maurizio Costanzo, marito della conduttrice e padrona di casa Maria De Filippi. Una perdita che ha colpito tutti, dagli affetti del giornalista all’intero panorama Mediaset, compresi i protagonisti del dating show di Canale5. Anche Lavinia Mauro e Alessio Corvino sono stati travolti da questo dolore e, dopo il breve stop della messa in onda del programma, in ritorno in studio non è stato affatto semplice. La coppia ne ha parlato in un’intervista rilasciata a Fanpage, dove hanno anche raccontato la loro storia d’amore.

“C’era un clima totalmente diverso“, ha ammesso l’ex tronista. “Prima di entrare in studio parlavo con Chiara, la ragazza che mi ha seguita nel programma, le dicevo: “Dobbiamo parlare di stupidaggini con Maria che sta vivendo giorni non belli”. Come potevo? Mi sentivo una stupida. Invece ci dissero che la chiave era fare finta che non fosse successo nulla, potevamo dare forza a Maria distraendola. È una donna con un’intelligenza enorme. Gianni Sperti e Tina Cipollari contribuirono a smorzare il clima“.

Lavinia Mauro: “Con la redazione siamo sempre in contatto“

Anche Alessio Corvino ha avuto difficoltà a rientrare nei meccanismi di Uomini e donne, dopo il grave lutto che ha colpito la conduttrice: “Ho avuto lo stesso pensiero, mi sentivo irrigidito. Abbiamo avuto conferma della professionalità di Maria De Filippi, ci ha insegnato un’altra cosa“. L’ex corteggiatore ha anche rivelato di non aver più avuto alcun contatto con la padrona di casa dopo il termine della stagione: “No, Maria no. Tanti della redazione sì, abbiamo in programma di vederci“.

Il contatto con la redazione c’è sempre, sebbene quello con la De Filippi sia ora meno frequente poiché impegnata in numerosi altri progetti, inclusa l’attuale messa in onda della nuova edizione di Temptation Island, come spiega Lavinia Mauro: “Maria ha mille cose da fare. Ma con la redazione siamo sempre in contatto, sono una famiglia per me“.











