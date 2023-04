Lavinia Mauro e Alessio Corvino dopo Uomini e Donne/ “La prima notte insieme…”

Lavinia Mauro e Alessio Corvino: la vita insieme dopo Uomini e Donne

Come procede la storia d’amore tra Lavinia Mauro e Alessio Corvino? Ad una settimana dalla scelta nello studio di Uomini e Donne, a svelare i dettagli della relazione sono proprio l’ex tronista e l’ex corteggiatore che si sono raccontati in un’intervista rilasciata al magazine ufficiale della trasmissione. Cos’è successo esattamente dopo che le telecamere si sono spente? E cosa si sono detti? “Abbiamo tirato un sospiro di sollievo e ci siamo detti “finalmente!” – dice Alessio e Lavinia aggiunge – “È vero, “finalmente” è stata la prima parola che ci siamo detti e Alessio soprattutto ha tirato un enorme sospiro di sollievo (sorride)”.

Mons Paglia: "Ucraini e migranti sono crocifissi di oggi"/ "Fratellanza valore umano"

Alessio, poi, ha svelato che, durante le prime ore da fidanzati hanno cercato di “realizzare tutto quello che era successo, poi ci siamo dedicati una cena da soli e finalmente senza telecamere (sorride) e abbiamo parlato davvero tanto guardandoci con occhi increduli”. “All’inizio è stato tutto surreale ma allo stesso tempo molto naturale. Come ha detto Alessio abbiamo parlato tanto, abbiamo rivissuto insieme il nostro percorso e ci sembrava strano si fosse davvero concluso ma allo stesso tempo eravamo e siamo davvero felicissimi di questo epilogo”, ha aggiunto Lavinia.

Johnson & Johnson, 70mila malati di cancro per il talco/ Proposti 8.9 mld di risarcimento, ma molti rifiutano

La presentazioni in famiglia di Lavinia Mauro e Alessio Corvino

Subito dopo la scelta, Lavinia e Alessio non hanno perso tempo e hanno già fatto le presentazioni in famiglia. Lavinia, pur essendo molto agitata, dopo aver presentato Alessio alla madre e alla sorella, presenti in studio il giorno della scelta, ha presentato il fidanzato anche al padre. Nonostante paura e ansia, tutto è andato per il meglio. Ansia che, tuttavia, ha ammesso di aver avuto anche Alessio.

“Di solito le presentazioni in famiglia mi mettono sempre un po’ a disagio, ma in questo caso è stato più semplice perché la madre di Lavinia l’avevo già conosciuta e in camerino dopo la scelta mi ha abbracciato forte facendomi sentire subito accolto. Anche la sorella di Lavinia, il papà e il cognato sono stati estremamente accoglienti ed è andato tutto benissimo”, ha svelato l’ex corteggiatore.

Gatto attacca due poliziotti e il loro cane: graffi e morsi/ Trio messo ko dal felino

© RIPRODUZIONE RISERVATA