Lavinia Mauro esce con Ernesto a Uomini e Donne/ Pubblicità a Zara e Maria De Filippi…

Lavinia Mauro e l’esterna con Ernesto a Uomini e Donne

Dopo il momento dedicato a Ida Platano e Alessandro Vicinanza che hanno scelto di uscire nuovamente insieme, Maria De Filippi, nella puntata di Uomini e Donne del 26 settembre, torna ad occuparsi del trono classico chiamando al centro dello studio Lavinia Mauro che è uscita in esterna con Ernesto. I due hanno trascorso dei momenti insieme per conoscersi e, durante l’esterna, il corteggiatore ha svelato alla tronista di aver posato per foto artistiche in cui mette in mostra il fisico. Foto che Lavinia ha poi visto in studio.

In esterna, tra la tronista e il corteggiatore, l’atmosfera è tranquilla, ma tra i due è Lavinia a parlare mentre Ernesto resta un po’ sulle sue. “Io sono ansiosa di mio e quindi chiacchiero tanto. Anche in esterna l’ho fatto“, spiega la tronista che vorrebbe uscire con una persona più sciolta. “Sono simile, poi però mi sciolgo”, ammette Ernesto.

Ernesto e il lavoro da Zara: le domande di Maria De Filippi a Uomini e Donne

Per cercare di mettere a proprio agio Ernesto che, dopo la puntata della presentazione, si ritrova per la prima volta al centro dello studio, Maria De Filippi rivolge qualche domanda al corteggiatore per conoscerlo meglio. Ernesto svela così di avere 28 e di arrivare da Napoli. “Che lavoro fai?”, chiede poi la conduttrice. Ernesto risponde citando il nome della grande catena di negozi in cui lavora. “Lavoro come cassiere da Zara”, dice il corteggiatore.

La redazione di Uomini e Donne, nonostante la puntata sia registrata, ha comunque trasmesso il momento in cui Ernesto parla di Zara. “Com’è lavorare lì?”, chiede Maria De Filippi. “Bello se lo sai prendere. Non resti il commesso, ma cresci”, ammette il corteggiatore.

