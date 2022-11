Lavinia Mauro, Uomini e Donne/ Va a riprendersi Alessio Campoli e…

Lavinia Mauro e l’interesse per Alessio Campoli

Alessio Campoli torna a Uomini e donne dopo la scelta di Lavinia Mauro di andare a riprenderlo dopo la scelta del corteggiatore di lasciare la trasmissione. Nella scorsa puntata, Alessio aveva annunciato di voler lasciare definitivamente il dating show di canale 5 non considerandosi il ragazzo giusto per stare accanto a Lavinia a causa delle sue fragilità. Un discorso, quello di Alessio, che aveva scatenato la dura reazione di Armando Incarnato: “Ma stai a casa a vedere la Roma allora! È una ragazza con cui bisogna comportarsi con delicatezza. Non vedi che da un’ora tossisce? Le fragilità che ha lei passeranno, è un periodo”, le parole del cavaliere napoletano.

Alessio, da parte sua, aveva spiegato di capire perfettamente il discorso di Armando, ma di non sentirsi a suo agio. Nella puntata di Uomini e donne di oggi, però, tutto è cambiato. Lavinia ha raggiunto Alessio convincendolo a tornare e tale scelta, in studio, scatena la reazione degli altri corteggiatori Alessio e Francesco.

Il ritorno di Alessio Campoli

In mezz’ora di esterna, Lavinia Mauro chiede ad Alessio Campoli di tornare vivendo la loro conoscenza con leggerezza. Un discorso, quello della tronista, che convince Alessio a tornare scatenando la reazione di Gianni Sperti, ma anche degli atri corteggiatori. “Non capisco lui che prima annuncia di volersi eliminare e poi torna e non capisco lei che va a riprenderselo nonostante quello che le ha detto”, dice Gianni. “Io l’altra volta non sono venuto con l’intenzione di eliminarmi”, spiega Alessio. “Ma ti piace?“, chiedono Sperti e Tina Cipollari che, tra dubbi e tentennamenti, dice di sì. “Lavinia non ti concentrare su di lui perchè sarà un flop”, commenta Tina Cipollari.

“Mi sei caduta. Stai elemosinando le sue attenzioni”, commenta Francesco. Un’opinione, quella di Francesco, che Alessio condivide. Entrambi i corteggiatori on nascondono l’amarezza per la scelta di Lavinia di far tornare in studio Alessio. Alla fine, la tronista sceglie proprio di ballare con Campoli.











