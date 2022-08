Lavinia nuova tronista di Uomini e Donne, chi è?/ “Cerco un uomo che faccia il primo passo”

Chi è Lavinia, la nuova tronista di Uomini e Donne

Dopo indiscrezioni e gossip, la redazione di Uomini e Donne annuncia i nuovi tronisti. Mentre in studio si è tornati oggi a registrare la nuova stagione del programma, su WittyTv sono stati pubblicati i video delle nuove troniste. Se una è ben conosciuta dal pubblico di Uomini e Donne, la seconda è un volto sconosciuto. Si chiama Lavinia, ha 26 anni, è nata e vive a Roma. Nel video di presentazione racconta di studiare Scienze politiche e relazioni internazionali: “Mi mancano sei esami alla laurea e adesso sto preparando questi due esami che ho tra una settimana”.

Lavinia racconta poi della sua famiglia alle telecamere di Uomini e Donne. Suo padre è un avvocato, sua mamma un’imprenditrice e la sorella fa l’ingegnere. “Con mia mamma sono legatissima, le somiglio tanto. – racconta Lavinia – Con mia sorella ci vogliamo un bene dell’anima, anche se litighiamo spesso. Papà è invece una persona tanto giovanile quanto all’antica”.

Lavinia, nuova tronista di Uomini e Donne, si racconta: il suo uomo ideale

Si apre la sfera dedicata all’amore. Lavinia, nuova tronista di Uomini e Donne, rivela: “Ho sofferto per amore ma non lo faccio vedere, piuttosto mi logoro dentro. Se mi lego a una persona do tutto. Mi basta poco per capire se un uomo può piacermi o meno, ho un sesto senso molto spiccato e sono una persona molto diretta”.

Infine ecco quali sono le caratteristiche che cerca nei suoi corteggiatori: “Un uomo per conquistarmi deve essere paziente e tenace e non deve farmi annoiare perché tendo a stancarmi facilmente. Mi piacciono i ragazzi sportivi ma non faccio spesso il primo passo, sono un po’ all’antica su questo: l’uomo deve fare l’uomo.”

