RIFORMA PENSIONI/ Quota 100, gli importi degli assegni erogati (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI E QUOTA 100, ECCO QUANTO VALGONO GLI ASSEGNI

Il Sole 24 Ore è riuscito ad analizzare i primi dati relativi alle pensioni che, grazie a Quota 100, sono state erogate a partire da ieri. Sono quasi 27.000 i dati sui beneficiari presi in esame ed emerge in particolare che si tratta in maggior misura di “lavoratori delle regioni del Nord, ma più di uno su tre (dato imprevisto) è del Mezzogiorno”. In particolare, tra le regioni al primo posto c’è la Lombardia, davanti a Lazio, Sicilia, Campania e Puglia. Se un po’ sorprende il dato sulle pensioni con Quota 100 erogate al Sud, di certo era ampiamente previsto che la novità della riforma delle pensioni sarebbe stata sfruttata maggiormente dagli uomini. Forse nessuno si aspettava però che gli assegni destinati alle donne fossero il 10,7% del totale, almeno in questa prima fase.

RIFORMA PENSIONI, SONO UOMINI I NUOVI PENSIONATI

“In termini assoluti, su 26.831 nuovi certificati di pensione, 23.966 sono di uomini. Quando andranno in pensione le quotiste del pubblico impiego e della scuola sicuramente la differenza tra i sessi si ridurrà, ma ne serviranno davvero tante per arrivare a un equilibrio”, segnala Davide Colombo, autore dell’articolo. Quanto all’importo di queste pensioni, nel 45% dei casi “oscillano tra i mille e 1.500 euro lordi, mentre il 34% si colloca addirittura nella fascia tra i 1.500 e i 3mila euro. Livelli significativi anche perché sono al netto della decurtazione implicita che sconta chi si ritira fino a 5 anni prima rispetto all’età di vecchiaia”. Non resta quindi che vedere se questo trend continuerà anche con la liquidazione delle altre domande presentate.

