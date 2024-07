Lazio, calendario Serie A 2024-2025/ Tutte le giornate, le partite e i big match (oggi 4 luglio)

LAZIO, CALENDARIO SERIE A 2024-2025: GRANDE ATTESA!

Anche la Lazio sta per conoscere il calendario di Serie A 2024-2025: giovedì 4 luglio la squadra biancoceleste scoprirà le 38 giornate, le date e i big match che dovrà affrontare (vale a dire: quando li dovrà affrontare) in questa nuova stagione, che riparte con qualche punto di domanda aperto. Intanto possiamo dire che la Lazio spera, una volta sorteggiato il calendario Serie A 2024-2025, di iniziare meglio rispetto all’anno scorso: era stato un avvio shock perché i biancocelesti avevano perso a Lecce facendosi rimontare negli ultimi minuti, ma poi erano caduti anche all’Olimpico contro il Genoa.

La riscossa era stata firmata dalla vittoria di Napoli, sul campo dei campioni d’Italia; solo un fuoco di paglia però. La Lazio infatti, nonostante qualche buona prestazione sparsa, ha chiuso al settimo posto con 61 punti, lontana dalla qualificazione in Champions League e ancor più da quella seconda posizione che era stata ottima nella stagione precedente. Adesso il progetto riparte ma del tutto rinnovato, perché incredibilmente Igor Tudor, si dice per dissonanza in termini di calciomercato, ha rassegnato le dimissioni spalancando le porte della panchina a Marco Baroni, che finalmente avrà la possibilità di confrontarsi con un livello superiore rispetto alle ultime esperienze.

LA NUOVA STAGIONE DELLA LAZIO

Ecco allora che la Lazio si affaccia al calendario di Serie A 2024-2025 con tanti punti di domanda aperti: l’anno scorso Maurizio Sarri si è dimesso e ha lasciato il posto a Igor Tudor, l’allenatore croato ha sicuramente fatto bene e infatti il piano era assolutamente quello di confermarlo ma poi le cose sono andate diversamente. Il problema della Lazio, possiamo dire così, è quello della discontinuità: il bellissimo secondo posto con annesso ritorno in Champions League aveva fatto pensare che la squadra potesse tornare a essere una potenza e confermarsi nelle prime quattro, invece l’anno seguente ancora con Sarri in panchina il calo è stato evidente.

In più dopo l’addio di Sergej Milinkovic-Savic è arrivato anche quello di Luis Alberto, la Lazio perde qualità e quantità in mezzo al campo e a margine del calendario di Serie A 2024-2025 bisogna dire che non sarà un compito facile per Marco Baroni, che arriva da due ottime salvezze con Lecce e Verona (quest’ultima un mezzo miracolo, potremmo dire) ma che chiaramente sa bene come sedersi sulla panchina della Lazio sia diverso, anche per la pressione che dovrà affrontare. Intanto vedremo il percorso della Lazio in questo calendario di Serie A 2024-2025…











