Lazio vs Sky e Sara Benci: “Insulti ai tifosi, vogliamo scuse”/ Video, cos’è successo

La Lazio ha attacco Sky Sport e la giornalista Sara Benci, per quanto accaduto di recente, in occasione della presentazione di Dybala da parte della Roma. Nel corso del grande evento, la televisione sportiva ha mandato in onda anche i cori, involontariamente, che i tifosi romanisti avevano intonato contro i rivali della Lazio, e quando la linea è tornata in studio Sara Benci aveva commentato «Mi stavo gustando i cori», facendo quindi alludere agli insulti giallorossi contro i cugini biancocelesti.

Mentre Dybala si mostrava al mondo intero con la nuova divisa della Lupa, è andato in scena il classico insulto da curva “Lazio M”, nitidissimo sullo sfondo, e la chiosa della giornalista di Sky ha mandato su tutte le furie il popolo degli aquilotti, a cominciare dalla stessa Lazio, che attraverso una nota del portavoce ha pesantemente criticato l’accaduto. La giornalista di Sky Sport ha in seguito chiarito la vicenda con un comunicato: «Mi dispiace che quanto andato in onda in occasione della presentazione di Dybala ai tifosi, possa aver generato un equivoco su quali fossero le reali intenzioni del mio commento. Chiedo scusa a tutti i tifosi che si possono essere sentiti offesi da un commento che nulla aveva a che vedere con la loro squadra, ma voleva essere un elogio delle sane passioni che governano lo sport che amiamo».

SARA BENCI: “NON HO SENTITO GLI INSULTI ALLA LAZIO”

«Dallo studio di Sky Sport 24 – ha proseguito Sara Benci nella sua lettera di scuse alla Lazio – durante la diretta, non ho sentito i cori contro la Lazio e il mio riferimento era semplicemente a quelli ascoltati e raccontati fino a quel momento, con la grande partecipazione di pubblico e l’entusiasmo dei tifosi per il nuovo acquisto. Ribadisco: il mio lavoro vive e si alimenta delle passioni dei tifosi e io le faccio mie ogni volta, di qualunque colore».

Questo invece quanto commentato dalla Lazio dopo la vicenda Sara Benci, Sky, Dybala: «Può succedere che, durante una diretta televisiva, finisca in onda un coro offensivo come quello riservato da alcuni tifosi romanisti alla Lazio durante la presentazione di Dybala. Non può invece succedere che a quel coro si dia evidenza con ironie da studio del tutto inappropriate». E ancora: «Ci aspettiamo da Sky e dalla diretta interessata, Sara Benci, le scuse ai tifosi della Lazio: se proprio non si riesce ad essere imparziali, come dimostrano diversi episodi negli anni, si può e si deve almeno avere rispetto per i tifosi e gli abbonati biancocelesti». Qui il video di quanto accaduto

