Lazza e Greta Orsingher stanno insieme?/ “Si frequentano da qualche mese…”

Lazza, un 2023 di successi non solo professionali: chi è la nuova fiamma?

Dal secondo posto al Festival di Sanremo 2023 ad oggi, per Lazza è stata un’ascesa incredibile. Il rapper ha conquistato pubblico e critica prima con “Cenere” e poi con l’ultimo album trovando vette incredibili sia dal punto di vista degli streaming che delle vendite. Un anno decisamente stellare, condito da alcuni risvolti che sembrano interessare anche il fronte sentimentale.

Come riporta la pagina Instagram “Investigatore Social Official”, Lazza avrebbe appunto trovato una nuova fiamma. Ai tempi della kermesse sanremese era accompagnato da Debora Oggioni; a quanto pare la relazione è stata da tempo archiviata e nel cuore del rapper avrebbe preso posto una vecchia conoscenza di Uomini e Donne, Greta Orsingher.

Lazza e Greta Orsingher, l’indiscrezione sulla presunta nuova liaison

“Lazza ha ritrovato l’amore al fianco di Greta Orsingher. I due si conoscono da tantissimi anni e si frequentano da qualche mese. Archiviata la vecchia storia d’amore con Debora”. Scrive così Investigatore Social Official su Instagram che non sembra aver particolari dubbi rispetto alla veridicità nella nuova liaison del secondo classificato al Festival di Sanremo 2023. Mancano chiaramente le conferme da parte dei diretti interessati ed è dunque lecito lasciare il beneficio del dubbio.

In attesa di novità rispetto alla presunta nuova liaison di Lazza con Greta Orsingher, conosciamo meglio la giovane che pare aver fatto breccia nel cuore del cantante. I fan più attenti ricorderanno i suoi precedenti a Uomini e Donne nei panni di corteggiatrice ma più di recente ha preso parte anche al programma “La Scimmia”. Inoltre – come racconta IlSipontino – pare che in passato la Orsingher abbia avuto un breve flirt con Fedez, ovviamente prima di Chiara Ferragni.

