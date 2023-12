LDA: “Abbiamo lasciato il segno…”/ La replica all’accusa ai figli d’arte di Amici, Hoden e Angelina Mango

Amici 23 di Maria De Filippi: esplode lo scontro social tra Luca Jurman e LDA, la polemica

LDA replica alla polemica corrente nel web, sollevata da Luca Jurman su Amici 23 di Maria De Filippi, difendendo la categoria dei figli d’arte, e oltre se stesso, quindi, anche Holden e Angelina Mango. L’ex insegnante di canto ad Amici 23, Luca Jurman, tra le recenti e varie dichiarazioni critiche ai danni del talent show di Maria De Filippi ha spesso e volentieri tacciato la produzione del format di favorire con un trattamento speciale i figli d’arte, nella celebre competizione dei talenti in onda sulle reti TV e streaming Mediaset. Senza mai nominare LDA, concorrente ad Amici 20 e figlio d’arte di Gigi D’Alessio, Luca Jurman ha contestato l’uso di autotune nella gara consuetudinaria di canto domenicale che beneficerebbe ad Amici 23 il cantante Holden (figlio del marito musicista Paolo Carta di Laura Pausini).

E parlando della seconda classificata alla finale di Amici 22, Angelina Mango (figlia della cantante storica dei Matia Bazar, Laura Valente, e il compianto poeta cantautore Pino Mango), l’ex insegnante di canto ad Amici ha poi criticato il talent che ad Amici 23 avrebbe segnato una massiccia sovraesposizione mediatica della giovane con la doppia apparizione TV promozionale ai primi due appuntamenti di settembre scorso, beneficiando la lucana rispetto al preannunciato debutto al Festival della Canzone in arrivo, all’edizione di Sanremo 2024. E riattivatosi tra le Instagram stories, all’ennesima sessione live di critiche su Twitch di Luca Jurman avanzate contro Amici, LDA decide di non restare in silenzio e di replicare.

Se, in particolare, per Luca Jurman l’unica ad avere talento ad Amici 23 sarebbe la cantante Martina Giovannini, in primis per la vocalità, le competenze in campo tecnico nel canto e il non eccessivo utilizzo di effetti musicali alle performance come l’autotune, nella prima parte della replica social LDA fa sapere che un cantante sia riconosciuto come tale per una serie di fattori. E la replica del “Justin Bieber italiano” non finisce qui.

La replica di LDA, alla polemica di Luca Jurman su Amici

“Se dico che siamo bravi -aggiunge il figlio di Gigi D’Alessio e la prima moglie storica Carmela Barbato a difesa della categoria dei figli d’arte avvicendatesi ad Amici -, é perché abbiamo lasciato qualcosa nel programma e Holden sta lasciando qualcosa… Holden ha fatto il debutto più forte nella storia di Amici-sentenzia la popstar, riferendosi al singolo ‘Dimmi che non é un addio’ lanciato dal collega nella scuola di Amici 23″. Poi, ricorda il suo record storico nella linea del tempo di Amici, raggiunto ad Amici 21 con il singolo ‘Quello che fa male’ e nel team facente capo a Rudy Zerbi (che é ora lo stesso talentscout di Holden ad Amici 23): “io ho fatto il disco d’oro e il disco di platino più veloce nella storia di Amici”. E non manca neanche la pronta difesa di LDA a beneficio dell’ex Amici 22 Angelina Mango, prossima al debutto festivaliero a Sanremo: “sta spaccando tutto e va a Sanremo 2024 come c’ero io al debutto l’anno scorso a Sanremo 2023”.

volevo dire a luca jurman che l'unico luca rilevante l'ha mis a figur e merd ❤️ pic.twitter.com/RutXqJac54 — val in her PJO era (@smarginandomi) December 19, 2023

Sempre in replica a Luca Jurman, poi, LDA rincara la dose esortando l’ex insegnante di canto ad Amici a non guardare oltremodo il talent show, che lui oggi contesta online: “quindi non lo so e se non ti piace un programma non te lo vedere… non c’è bisogno…lascia stare i ragazzi… basta… continua a fare il vocale coach, il maestro …non so quello che fai e lo fai bene però basta… dopo un po’ diventi pesante. Vivi e lascia vivere”.

