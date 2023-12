LDA: “Dedicato a Luca Jurman…”/ S’infiamma la polemica su Amici 23!

Amici 23 di Maria De Filippi, LDA replica alla polemica accesa di Luca Jurman

É un LDA senza filtri, né freni, il protagonista di un intervento inaspettato, destinato a mezzo social a Luca Jurman, rispetto alla polemica corrente su Amici 23. Da tempo, l’ex insegnante di canto storico ad Amici, Luca Jurman, registra una serie di critiche ad un ormai consuetudinario appuntamento social di opinione a caldo sul content nelle puntate in daytime e lo slot domenicale di Amici 23. La ventitreesima é l’edizione in corso dello storico talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi, che ha visto i due ex Amici più virali nel web del momento coprire i ruoli di allievo nel team di canto capeggiato dal successore nel ruolo di insegnante del secondo Luca, Rudy Zerbi, e Jurman coprire il ruolo di insegnante di canto con il vanto di allievi del calibro di Marco Carta e Alessandra Amoroso, gli artisti più famosi tra le sue scommesse.

LDA, nuovo giudice a "The Voice Kids"?/ Spunta la candidatura dell'ex Amici

E negli interventi social, fino all’ultimo in cui boccia per la quasi totalità la classe di cantautori in corsa ad Amici 23, Luca Jurman non lesina ad oggi menzioni critiche alludendo alla categoria dei “figli d’arte” promossi ad Amici, in una contestazione al grido di aspre dichiarazioni, tra cui: “Ma di chi é figlio, Holden?”. Da qui, quindi, Luca D’Alessio in arte LDA e figlio terzogenito del cantautore di Napoli Gigi D’Alessio dà voce ai figli d’arte, spezzando una lancia in favore degli ex Amici, come lui, Angelina Mango e Holden, figlia di Mango e Laura Valente come il figlio del marito musicista e producer di Laura Pausini.

LDA: "Non ho proposto nessun brano ad Amadeus..."/ La verità del "grande assente" a Sanremo 2024

La reaction alla mention di Luca Jurman sui figli d’arte di Amici, come Holden e Angelina Mango: parla LDA

“Bello riposati… prenditi un giorno di festa”, é il tappeto musicale a corredo di una tra le stories di LDA al messaggio “Dedicato a Luca Jurman”, tra le stories dell’ex Amici 21 su Instagram.

“Caro Luca Jurman qua nessuno si sente toccato- prosegue poi la reaction di D’Alessio in un video -ma ogni due, tre, punzecchiare figli, figliocci… normale che ti riferisci a me, Angelina, Holden (che insieme ad Ayle sono tacciati di aver violato il regolamento di Amici 23)…io penso che siamo dei bravi artisti… é un mio onesto parere …il cantante migliore non é quello con la voce migliore …quello che va più in alto… il più preciso… il cantautore é un insieme di cose”.

LDA: "Ci sono relazioni che non finiscono..."/ Il messaggio del nuovo singolo, "Promesse"

Quindi, il figlio dell’ambasciatore della musica di Napoli nel mondo attenziona gli elementi che contraddistinguono un artista vero: “Come canta, come scrive, come sta sul palco, come produce… come fa le linee melodiche e tanto altro… ma tu sei più grande di me e dovresti saperlo meglio -é ancora la sentenza di LDA ai danni di Luca Jurman- e mi spiace che devo spiegare..io e se penso e dico che siamo bravi é perché abbiamo lasciato qualcosa nel programma”.













© RIPRODUZIONE RISERVATA