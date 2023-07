LDA, al via il nuovo contest su TikTok/ Si improvvisa giudice: web in tilt, le reazioni!

Amici 21 di Maria De Filippi: LDA si improvvisa giudice via TikTok, il nuovo contest

Atteso tra i cantanti arruolati nella Nazionale Cantanti, ingaggiata nel cast della Partita del Cuore 2023 prevista il 20 luglio 2023, LDA si improvvisa giudice su TikTok. Sul re dei social cinese, infatti, come da lui stesso annunciato in un post pubblico su Instagram, Luca D’alessio in arte LDA fa sapere ai fan e non, tra gli internauti attivi nel web di aver indetto un nuovo contest, sul tappeto musicale del suo singolo estivo, candidato al titolo di tormentone dell’estate 2023, ossia la canzone dal titolo Granita.

Nel dettaglio, riattivatosi pubblicamente su Instagram il figlio d’arte di Gigi D’Alessio e l’ex moglie storica Carmela Barbato preannuncia il suo ruolo di giudice, dichiarando aperta la sfida su TikTok. Secondo il regolamento previsto dalla gara, per il creator del miglior video realizzato sulle note di Granita é prevista una “lauta vincita”. Un annuncio che, intanto, fa incetta di interazioni social di consenso tra i fan e non del figlio d’arte e cantautore di Napoli uscente di Amici 21 di Maria De Filippi: “Ciao amori é uscito il nuovo suono di Granita e andatelo a vedere… Inizia il contest e il video più bello e divertente vince la maglietta, il cappello e la cartolina con autografo… invito tutti a fare il POV: vengo a casa…”. Ma non é tutto.

Perché , mandando letteralmente in visibilio il popolo del web, il “Justin Bieber italiano” rimarca nell’annuncio, poi, di essere pronto a premiare di persona il vincitore del nuovo contest che lui stesso ora indice via TikTok, improvvisandosi giudice di una gara a sfondo creativo/musicale/social: “potresti potenzialmente trovarmi fuori casa tua…”.

Insomma, la sfida musicale é appena aperta e non si farebbe azzardata l’ipotesi che con la nuova iniziativa social LDA voglia, di fatto, candidarsi per un nuovo ruolo di giudice in TV. Questo, dopo l’esordio televisivo del giovane che avveniva nel settembre 2020, quando l’allora figlio d’arte non noto all’occhio pubblico televisivo indossava i panni di concorrente nella sezione canto al talent show dedicato a cantanti e ballerini, per l’edizione di Amici 21 di Maria De Filippi.

LDA pronto per il ruolo di giudice in TV? Spunta l’ipotesi di un nuovo debutto, ad Amici

Che LDA possa debuttare come giudice, alla fase pomeridiana e/o al serale di Amici 23, il talent show di Maria De Filippi in partenza a settembre 2023? Staremo a vedere cosa accadrà, e intanto il fandom del cantautore pop si chiede come mai non sia da anni prevista un’ospitata TV ad Amici, per LDA, in un’accesa polemica avanzata contro la produzione del talent, tacciata di aver imposto un veto sulla non re-entry del figlio di Gigi D’Alessio al programma dei talenti scoperti dalla conduttrice Maria De Filippi e il cast dei professori.











