LDA, cambia il peso dopo Amici 21/ “Mamma Carmencita sarà contenta…”

Amici 21, LDA parla ai fan del suo cambiamento dopo il successo

Ha appassionato i telespettatori di Canale 5 con il percorso di studio nel canto intrapreso ad Amici 21 e ora, Luca D’Alessio aka LDA, registra il tutto esaurito alle date dell’instore tour promozionale del primo album -che lo vede accolto da folle di fan, in giro per il Belpaese. Particolarmente infuocate per il cantautore 19enne e originario di Napoli si sono rivelate le tappe che LDA ha registrato in Sicilia, dove, tra un autografo e un selfie con le folle di fedeli seguaci, l’ex Amici 21 ha potuto ricevere in dono dai fedeli sostenitori diverse specialità culinarie del posto, come i cannoli siciliani. Il che, inevitabilmente, ha provocato una variazione del peso corporeo e nel giro di poco tempo per LDA, che lui stesso ha ammesso tra le Instagram stories condivise in queste ore con i fedeli fan.

“Palermo veramente stupenda, eravate un sacco di gente- esclama nel bel mezzo delle nuove storie condivise su Instagram, il figlio di Gigi D’Alessio-. Mia mamma sarà contenta e fiera perché io da quando sono entrato in Sicilia, ho preso preciso un kilo”. La menzione nel video condiviso su Instagram è alla mamma casalinga di Luca D’Alessio, Carmela Barbato, ex moglie storica di Gigi D’Alessio da cui il cantautore di Mon amour ha avuto i tre figli Ilaria, Claudio e Luca (in arte LDA).

LDA contento dell’aumento del peso, prima dell’estate 2022?

La comunicazione divulgata in rete rispetto all’aumento del suo peso corporeo dell’ex Amici 21, poi, prosegue con LDA che -parlando sempre della madre napoletana ai fan – scommette che la donna sia felice per il fatto che lui abbia messo su un kilo, senza risparmiarsi dichiarazioni in napoletano: “Quindi Carmencita, ora ti taggo, spero lei sia fiera di me. M’agg magnat pur o tavl con tutt è segg’ (Ho mangiato anche il tavolo e tutte le sedie, ndr)”. E ancora: “Maro, guagliu… (Madonna, ragazzi, ndr) ho mangiato da Dio, finalmente sfo prendendo pure un po’ di peso. Sono tanto contento e penso pure mammina sarà contenta”. Insomma, grazie all’amore dei fan siciliani LDA si è lasciato andare alle tentazioni culinarie made in Sicilia e chissà se il 19enne riuscirà a giungere al top della forma fisica, alla prova costume dell’estate 2022.

Nel frattempo, nell'attesa del rilascio del video del nuovo singolo Bandana, LDA ha registrato un live acustico nello studio di Radio Subasio, una diretta che è diventata virale in rete nelle ultime ore, e dove Aka7even ha annunciato un duetto…













