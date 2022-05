LDA live a Radio Subasio: “Nascondevo l’ansia ad Amici”/ Aka7even anticipa duetto

Amici, LDA si racconta ai fan e canta live a Radio Subasio: interviene Aka7even

L’allievo dei record di Amici 21 nonché mancato vincitore del talent per molti telespettatori, LDA, è tornato a raccontarsi ai suoi fan in un’intervista concessa ai microfoni di Radio Subasio, occasione in cui ha registrato inoltre anche il suo primo live-concert radiofonico. In occasione del live, quindi, tra le altre cose, oltre a ricordare l’esperienza di Amici- che gli ha permesso di combattere l’ansia che lui intende riuscire a tenere a bada- LDA ha intonato i brani che compongono il suo primo album eponimo, che tratta la sua storia d’amore naufragata ma mai finita, tanto da diventare scrittura creativa e musica per i fan. Segno che l’amore non finisce, ma si trasforma. Sai, Io volevo solo te, Bandana, Resta sono solo alcuni dei brani eseguiti live a Radio Subasio dal cantautore originario di Napoli, che ora segna il tutto esaurito alle date instore promozionale del suo album di debutto nell’industria musicale e si classifica al terzo posto nella Top album di FIMI. Collegatosi con lo studio del network radiofonico il collega amico nella casa discografica Sony Music Italia e come lui originario di Napoli, Luca Marzano in arte Aka7even assicura che a breve con Luca D’Alessio aka LDA vorrà incidere un duetto per suggellare in definitiva la loro fratellanza artistica. “Resta così, umile come sei, coi piedi per terra e la testa sulle spalle- è il consiglio spassionato che l’ex Amici 20 dà quindi a LDA-, sei con una identità artistica ben definita e sai dove vuoi andare, ricordati sempre delle tue origini e vanne fiero”. L’augurio di Aka7even per l’ex Amici 21, inoltre, quello di debuttare al Festival di Sanremo, e quando ormai mancano pochi mesi a Sanremo 2023 non si esclude quindi che Amadeus possa volere Aka7even e LDA in duetto tra i cantanti in gara alla kermesse tanto attesa.

In occasione della diretta live di Radio Subasio su Facebook, LDA non ha inoltre lesinato delle risposte ai quesiti sul suo privato e la sua musica. “La passione per la musica ce l’ho da sempre e mentre giocavo a pallone cantavo le canzoni, andavo a tempo con le mani, già nella pancia di mamma avevo un pianoforte nelle mani, ma 3 anni fa ho trovato il coraggio di intraprendere il percorso”, rende noto il 19enne. Ma cosa ne pensa del successo che ora lo vede protagonista? LDA si dichiara ancora con i piedi ben piantati a terra: “Il successo? Potrò parlarne se ci sarò tra 20 anni, ora parlerei di popolarità, sono stato 8 mesi ad Amici, in realtà non riesco ancora a sentirmi un artista, lo sento quando faccio musica ma quando mi fermano sono sempre Luca… sto gestendo tutto in modo low profile”. Segno quindi che il figlio di Gigi D’Alessio e l’ex moglie Carmela Barbato sia rimasto un ragazzo umile, nonostante il suo fenomeno pop.

LDA si apre sull’ansia, mai nascosta ai fan

Nel corso della diretta registrata a Radio Subasio, che fa ora incetta di interazioni social ed è virale nel web, LDA non ha lesinato dichiarazioni neanche quando tra i radio-ascoltatori c’è stato chi lo ha incalzato sull’ansia contro cui combatte da tempo. “Dell’ansia parlatene non tenetela per voi, la sto gestendo, ne sto uscendo…c’è una storia dietro, l’ho nascosta ad Amici e il fatto di doverla combattere nascondendola per salire sul palco mi ha aiutato un sacco”, ammette. Insomma, Amici 21 ha rappresentato una palestra terapeutica di vita oltre che una scuola di canto e musica. Nel frattempo, in un’intervista concessa a Napoli Today, LDA ha spiegato che sogna un duetto con l’idolo Justin Bieber e…

