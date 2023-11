LDA: che succede con la fidanzata, Miriam Galluccio?/ Spunta un messaggio social inaspettato

LDA e Miriam Galluccio tornano al centro del gossip made in Italy: la prova d’amore é social

Per la quota “grande assente” dal totonomi che si profila sui candidati al ruolo di partecipanti a Sanremo 2024, l’ex Amici 21 LDA é il re del gossip, complice lo zampino social di Miriam Galluccio. Nella notte dello spirito, tra il 31 ottobre in cui ricorre la Festa di Halloween e il 1° novembre 2023 che celebra la ricorrenza cristiana di Ognissanti, l’ex Amici 21 e figlio di Gigi D’Alessio si lascia immortalare in un video tra le Instagram stories mentre si concede ai balli discotecari con l’ex Amici 20, con cui ha in comune la partecipazione al talent show di Amici di Maria De Filippi così come la città di origine, Napoli, e condivide lo status di cognati d’arte, Aka7even!

Sulla scia della curiosità del joint-fandom dei due artisti campani, legata alla vita sentimentale di LDA e Aka7even e quindi la quota ex Amici di gossip, intanto tra le influencer Galluccio Twins, le rispettive fidanzate gemelle degli ex Amici Miriam e Francesca Galluccio , spunta un messaggio social inaspettato.

Si tratta di uno stato che é ora virale sul re dei social, condiviso dalla aspirante fashion designer di Napoli, Miriam Galluccio. Un messaggio prolisso e pregno di parole d’amore condivise con gli utenti nel web, su Instagram, con tanto di mention di Luca D’Alessio in arte LDA, da parte della bella mora.

“28.. tutto è iniziato da quel giorno…Grazie per essere così come sei, perché a me questo basta -si legge tra le righe della dedica social di Miriam Galluccio, che così intenderebbe spegnere lo scetticismo del web sulla lovestory con il cantautore figlio di Gigi D’Alessio -, amami come solo tu sai fare, sorprendimi e dammela vinta solo ogni tanto così che io possa non abituarmi ad ottenere i tuoi si con troppa facilità”, prosegue la mittente, scrivendo all’amato “Justin Bieber italiano “. Insomma, l’influencer campana, a dispetto degli haters che nel web la tacciano di formare con LDA una coppia montata ad arte al fine di ottenere visibilità e consensi dell’occhio pubblico, per un seguito social e il tornaconto personali, dichiara ufficiale e solida la storia d’amore con il figlio d’arte. Tanto, da aggiungere nel messaggio inaspettato, che giunge nella data del primo anniversario dal fidanzamento ufficiale con il cantautore di Quello che fa male: “Promettimi di amarmi come solo tu sai fare, come ieri, come oggi e domani un po’ di più. Ti amo infinitamente, buon primo anniversario”.

La reaction di LDA? “Ti amo amore mio”, replica nella gran moltitudine di messaggi in risposta al post d’amore di Miriam Galluccio. L’ex Amici 21 rompe così il silenzio social, nel mezzo della polemica web che vede schiere di fan contestare la sua assenza dal totonomi dei Big a Sanremo 2024 e dalla lista di ospiti in calendario per l’edizione corrente del talent show di e registrava il suo debutto TV in musica, di Amici 23.

Tra i due fidanzati, spunta Aka7even…

Il post romantico, che suggella i celebrativi del primo anno dal fidanzamento ufficiale del figlio d’arte con l’influencer nip, contiene al suo interno una carrellata di immagini della celebrata coppia social. Tra queste la mora influencer nip sembra mostrare i rispettivi pegni d’amore tra i piccioncini per il coronamento dell’ufficialità del fidanzamento: lei sfoggia un anello tempestato di diamante, che potrebbe rivelarsi un regalo di LDA, per poi immortalare una collana luccicante dal ciondolo stilizzato con il numero 28, come il giorno di fine ottobre che ricorda l’anniversario d’amore.

E mentre i fan della coppia rendono virali le immagini da prova del nove dell’amore al centro del gossip, tra le Instagram stories Miriam Galluccio si lascia immortalare nella notte tra il ottobre e il 1° novembre mentre si dà ai balli discotecari all’Art café. Segno, forse, che la coppia abbia festeggiato con Aka7even, figurante tra le ultime storie di LDA sui social.











