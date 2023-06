LDA: che succede con Marco Mengoni?/ Svelato il retroscena di Sanremo 2023

LDA protagonista dello showcase “No name Radio”: l’intervista rivelatrice con i retroscena, da Amici a Sanremo e…

LDA torna a raccontarsi in toto, svelando per l’occasione un curioso aneddoto che lo vede protagonista con Marco Mengoni, nel backstage di Sanremo 2023. E il momento che il figlio di Gigi D’Alessio ha, di poter replicare agli interrogativi generali sul suo conto, é l’intervista concessa a “No name radio” in occasione del suo showcase napoletano di presentazione del primo vero album dopo l’eponimo “Quello che fa bene”, lanciato a Sanremo 2023 prendendo parte alla gara dei Big con il primo singolo estratto “Se poi domani”.

Amici, Angelina Mango e Wax conquistano "Generazione Zeta"/ Le posizioni in classifica, su Spotify Italia

Oltre ad esibirsi in una set-list di successi, come il singolo di debutto in musica ad Amici 21 -che detiene il record per il disco d’oro e il disco di platino raggiunti nei tempi più veloci nella storia di Amici di Maria De Filippi- e inediti, ai microfoni dell’evento che lo vede special guest condotto da Silvio Martino live all’Auditorium Rai di Napoli, LDA si svela tra presente e passato, passando per il suo primo Festival della Canzone italiana.

LDA, confermato nel cast dei giudici di "New York canta"/ Lo spoiler di Amadeus é virale

“É grazie ad Amici se oggi ho un pubblico, é grazie ad Amici che faccio questo e mi fa continuare ad avere quel fuoco. Sono tanto debitore, é stata la palestra più importante e sono migliorato tanto – fa sapere Luca D’Alessio in arte LDA, incalzato dalle domande, facendo sapere che se potesse tornerebbe al talent show di Maria De Filippi che lo ha reso popolare al cospetto dell’occhio pubblico-, lo rifarei…”. Nel “primo vero album” dopo l’eponimo LDA, Quello che fa bene, é contenuta una traccia dedicata alla città di origine dei genitori Gigi D’Alessio e l’ex moglie storica Carmela Barbato, Cara Napoli, e incalzato sulla amata Partenope il “Justin Bieber italiano” ammette il rapporto inscindibile che lo vincola: “di Napoli mi affascinano tutti i difetti, come nell’amore, troppo facile innamorarsi delle cose belle e nelle altre città non trovi i difetti, il calore, le persone, il mare, la mozzarella… tutte quelle cose che fanno parte di me..Napoli ti insegna il rispetto per le persone e non c’é differenza tra il più ricco e il meno ricco… siamo tutti uguali”.

LDA: "Il momento migliore? Quando sono andato via.."/ Rotto il silenzio sull'eliminazione ad Amici 21

Ma cosa custodisce nel cuore dell’esperienza intrapresa a Sanremo 2023, la gara della canzone italiana che gli ha permesso di confrontarsi con diversi tra i grandi artisti nel panorama della musica?

LDA ricorda l’incontro conoscitivo con Marco Mengoni

“Un’ansia folle… le scale sono una roba.. avevo un’ansia… tanto che guardo a terra per paura di cadere…poi ricordo l’umiltà degli artisti. Ero il più piccolo, ma mi hanno fatto sentire un Big”. Quindi, tra i retroscena festivalieri, il “Big più giovane di Sanremo 2023” svela un curioso retroscena che lo coinvolge con il vincitore dell’ultimo Festival, Marco Mengoni: “ho conosciuto Lazza, carinissimo, Rosa Chemical un grande…Marco Mengoni ha un’umiltà incredibile..Ero alla presentazione dei pezzi… ero tutto timido e lui dice é “inutile che ti presenti, io già ti conosco”. Io: “oh mo svengo?!?”. Tra le altre dichiarazioni festivaliere, poi: “Elodie un amore di persona, Ariete é spettacolare, tra l’altro siamo nati nello stesso giorno. Con Leo Gassmann abbiamo parlato e riso della storia che ci accomuna, la nomea del “figlio di”.

Il sogno che gli piacerebbe realizzare dopo Amici 21 e Sanremo 2023? L’atteso ospite all’evento Napoli Pizza Village, LDA, fa sapere: “Riempire lo Stadio della mia città, Diego Armando Maradona”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA