Mare fuori, a teatro arriva il musical con Alessandro Siani/ Nel cast, Antonio Orefice e un volto di Amici

Mare fuori debutta a teatro: arriva il musical diretto da Alessandro Siani

Dopo il successo del record di ascolti TV e sulla scia dell’influenza esercitata dalla soundtrack “‘O mar for” su Spotify Italia, Mare fuori si prepara al debutto a teatro con Alessandro Siani. Ebbene sí, per la gioia dei fedeli fan, tra i telespettatori di casa Rai che trasmette in chiaro tv e in streaming su Rai play.it la serie TV di Napoli, Mare fuori é attesa in un nuovo progetto a teatro.

Alessandro Siani, chi è?/ Attore e comico, vita privata nel mistero ma...

L’occasione del debutto teatrale é la messa in scena di un nuovo musical, scritturato sulle vicende ambientate nell’istituto penitenziario minorile immaginario a cui si ispira la fiction Rai. La regia teatrale vanta la direzione dell’attore e produttore nonché comico Alessandro Siani, tra i talenti made in Napoli, e la produzione é a cura di Best Live.

Alessandro Siani: "Pino Daniele sapeva leggere il mondo"/ "Gigi D'Alessio? Stupendo"

Il cast degli attori protagonisti del musical, inoltre, prevede tra gli ingaggi anche dei volti di spicco nel parterre dei grandi interpreti della fiction TV a cui si ispira il musical, mentre sono in evoluzione i casting aperti per l’assegnazione dei ruoli teatrali, anche agli altri attori. Le coreografie del progetto sono realizzate da Mommo e il ballerino professionista storico di Amici di Maria De Filippi, Marcello Sacchetta, e la soundtrack che include l’influente ‘O mar for é invariata, visto il successo riscosso alla messa in onda della fiction TV.

Tra gli attori che prendono parte al musical come protagonisti di “Mare Fuori”, sono confermati -secondo la fonte dello spoiler, Ansa -Antonio Orefice (interprete di Totò nella serie) e Salahudin Tijani Imrana (interprete di Dobermann nella serie).

Alessandro Siani, da TeleGaribaldi al Festival di Sanremo/ La moglie "misteriosa"

Ma quando é previsto il debutto a teatro del musical ispirato alla fiction partenopea che ancor prima della messa in onda in Rai approdava su Netflix? “Mare Fuori” avrà luogo al Teatro Brancaccio di Roma, con la prima messa in scena dal 27 febbraio al 10 marzo 2024. Chiaramente si attendono delle ulteriori date in aggiunta e per ciò che concerne le prevendite e le vendite dei biglietti, in vista dell’apertura del botteghino, si anticipa che presto saranno disponibili sul sito del Teatro Brancaccio e al contempo sui circuiti TicketOne e Ciao Ticket

“È un racconto che mostra come dietro la morte ci possa essere una rinascita- si apprende dalla presentazione di Mare fuori rilasciata alla fonte da Alessandro Siani- . Tramite questi ragazzi, che sono seguitissimi dai giovani e non solo, si possono inviare dei messaggi potenti, attraversare un pezzo di vita che conosco bene, perché anch’io sono nato in un quartiere popolare, difficile”.

Alessandro Siani anticipa lo spoiler di Mare fuori

Il fil rouge tra la fiction TV e il music é il fascino della “bella e dannata”: “Napoli “è il giusto compromesso tra gioia e dolore, dietro le ombre ci possono essere delle luci. Personalmente nel lavoro mi hanno sempre mosso la fame e la curiosità – aggiunge Siani -. La fame mi ha dato la possibilità di impegnarmi e creare una disciplina, la curiosità di osservare tutto quello che c’è intorno”. Da qui, quindi, prende spunto l’ispirazione del regista: ” Nel musical “attraverso anche la musica e i testi delle canzoni cercheremo in punta di piedi di fare una cosa grande e importante”. “È “una storia magnifica, un po’ una favola, si parte da una difficoltà, ma i ragazzi riescono a trovare la loro strada”, conclude.

© RIPRODUZIONE RISERVATA