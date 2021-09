LDA, chi è Luca D’Alessio figlio di Gigi D’Alessio/ Concorrente ad Amici: lotta contro i pregiudizi

CHI È LDA LUCA D’ALESSIO, FIGLIO DI GIGI D’ALESSIO?

Tra gli allievi di Amici 21 c’è anche LDA, Luca, il figlio 18enne di Gigi D’Alessio, che si presenta al pubblico con un nome d’arte, tratto dalle sue iniziali. Il ragazzo, che farà parte del cast e sarà un allievo di Lorella Cuccarini, è un rapper e di recente ha esordito accanto al padre, Gigi D’Alessio, nella realizzazione dell’album “Buongiorno”, molto apprezzato dal pubblico. Su YouTube già si è guadagnato un discreto successo: la sua canzone “Vivimi” ha ottenuto 190mila visualizzazioni, ma come artista è ancora poco conosciuto e la partecipazione ad Amici sicuramente gli farà acquistare l’agognata popolarità.

RAIMONDO TODARO/ Nuovo prof di Amici 21: Alessandra Celentano lo punge “la danza…”

LDA si presenta come un ragazzo molto talentuoso, ma, come per tutti gli altri allievi della scuola, la strada da percorrere sarà tutta in salita. Il suo destino dipenderà, come al solito, dal meccanismo di selezione. Saranno i giudici che decideranno l’ingresso definitivo dell’artista nella scuola, e di conseguenza la possibilità di accedere al serale, oppure la fine della sua avventura televisiva.

Concorrenti Amici 21, chi sono?/ I nomi gli allievi 2021/2022: si compone la classe

LDA: AD AMICI VA IN SCENA LA SFIDA AGLI STEREOTIPI

Non sarà facile per LDA, alias Luca D’Alessio, superare lo stereotipo del “figlio di…”; difatti, a ottobre del 2017, quando uscì il suo primo brano “Orizzonte”, con la collaborazione di Giuseppe Lassandro in arte “Mago”, i commenti viaggiavano tutti su un unico binario. In quell’occasione, fu addirittura costretto a fare un video per spiegare che con questo lavoro voleva dimostrare a suo padre e al pubblico di Instagram che, pur avendo un cognome conosciuto, può fare le cose da solo.

La collaborazione del “Mago” è stata fondamentale, ma dietro la preparazione del cd non c’è stato l’aiuto di Gigi D’Alessio. L’unica cosa che ha fatto il cantante è stato condividere il video, con un augurio indirizzato al figlio per l’uscita del brano. Un gesto da padre, che sicuramente sarà stato ripetuto lontano dai social in questi giorni. Quest’avventura ad Amici 21 per LDA non sarà facile, perché dovrà dimostrare più di tutti gli altri di meritarsi davvero il serale: già adesso c’è chi, malignamente, sostiene che per lui l’approdo alla fase finale del talent sarà sicuro solo perché è il figlio di Gigi D’Alessio…

Aka7even/ La dedica straziante a Michele Merlo che lacera il cuore

© RIPRODUZIONE RISERVATA