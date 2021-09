Giulia Stabile, inviata a Tu sì que vales 2021/ “Sangiovanni? Non c’è solo Instagram”

Partecipare e vincere Amici ha cambiato totalmente la vita di Giulia Stabile. La ballerina che è entrata a far parte del corpo di ballo dei professionisti della scuola di Maria De Filippi, oggi, sabato 18 settembre, debutterà anche in qualità di un’altra veste. Giulia, infatti, è stata arruolata dalla squadra di WittyTv come inviata di Tu sì que vales 2021 che torna in onda oggi in prima serata con la prima puntata della nuova edizione. Giulia, dietro le quinte, racconterà le emozioni che vivono i concorrenti prima di salire sul palco e dopo l’esibizione. Non mancheranno, tuttavia, le incursioni sul palco e questa sera sarà sicuramente una dei protagonisti per la probabile assenza di Belen Rodriguez al banco dei conduttori.

“Sarò l’inviata per conto di Witty TV, la televisione online legata alle trasmissioni di Maria De Filippi, nella prossima edizione di Tu si que vales. Sarò dietro le quinte con la mia troupe e mi divertirò anche a mettere in piedi qualche performance, ispirandomi a quelle che ho appena visto sul palco. In questo ruolo cercherò di mostrare la mia ironia, la mia voglia di divertirmi e di fare divertire il pubblico”, ha dichiarato al magazine Di Più.

Giulia Stabile e Sangiovanni: una storia d’amore lontano dai social

La storia d’amore tra Giulia Stabile e Sangiovanni, nata nella scuola di Amici d Maria De Filippi, continua felicemente. Il cantante e la ballerina sono molto innamorati e per proteggere la loro storia hanno deciso di non condividere più sui social i momenti che trascorrono insieme. Dopo aver regalato ai fans alcune foto e video in cui sono insieme, la coppia ha fatto un passo indietro di fronte all’interesse dei fans.

Di fronte all’assenza di Sangiovanni alla festa di compleanno di Deddy a cui, invece, ha partecipato Giulia, i fans hanno ipotizzato una crisi tra i due. La ballerina, così, si è lasciata andare al seguente sfogo: “Smettetela per favore di inventarvi cose inutili, per favore. Sangio mi ha sempre supportata e viceversa e vi ricordo che esistono le chat private e non solo le storie di Instagram”.

