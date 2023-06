LDA confermato nel cast di Tim Summer Hits/ Il nuovo traguardo

LDA confermato nel cast degli ospiti attesi a Tim Summer Hits: lo spoiler tv

Ebbene sí, a grande richiesta della Generazione zeta e non solo, LDA é confermato nella line-up ufficiale dei cantanti ospiti sul palco di Tim Summer Hits! Si tratta di uno degli eventi musicali più attesi dagli appassionati fruitori della musica dell’estate, promosso dalla community di Tim. E live a Piazza del Popolo, in quel di Roma, il cantautore pop di Napoli e talento uscente del talent show TV Amici 21 di Maria De Filippi é chiamato ad esibirsi insieme ad altri grandi nomi del panorama della musica, sulle note della sua musica influente che fa breccia nei cuori della Generazione zeta e trasversalmente abbraccia più generazioni di ascoltatori. Insomma, un altro grande traguardo conferma LDA come il fenomeno Pop del momento, tra i più giovani talenti uscenti di Amici di Maria De Filippi.

La data che attende il figlio d’arte di Gigi D’Alessio appena 20enne, per l’ospitata a Tim Summer Hits, é quella del 19 giugno 2023. Così come spoilerato dallo stesso LDA in un post condiviso via Instagram, che a poche ore dalla pubblicazione fa incetta di like con oltre seimila mi piace degli utenti.

Ma lo spoiler non finisce qui. Così come ripreso da Biccy, l’evento Tim Summer Hits, per l’estate 2023, si registra a Roma e Rimini in diverse date di concerti. Sotto la conduzione del duo formato da Andrea Delogu e Nek, la messa in onda dell’evento é prevista in chiaro tv su Rai due, on air su RaiRadio2 e in streaming online sul sito Rai play.it.

Tra gli altri artisti ospiti a Tim Summer Hits…

Ma chi sono, gli altri tra i 70 grandi artisti attesi sul palco di Tim Summer Hits?

In ordine alfabetico troviamo: Achille Lauro, Ana Mena, Angelina Mango, Annalisa, Ariete, Arisa, Articolo 31, Ava, Anna e Capo Plaza, Baby K, Boomdabash, Boro e Oriana, Bresh, Carl Brave, Clara, Colapesce Dimartino, Coma_Cose; Dargen D’Amico, Elodie, Emis Killa, Emma, Fabio Rovazzi e Orietta Berti; Fabrizio Moro, Fedez, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Gaia, Gianmaria, Giorgia, Irama e Rkomi; Leo Gassman, Levante, Luigi Strangis, Madame, Mara Sattei, Marco Mengoni, Matteo Romano, Max Pezzali, M¥ss Keta, Mr.Rain; Nek, Paola & Chiara, Piero Pelù e Alborosie, Pinguini Tattici Nucleari, Raf, Renga Rhove; Rocco Hunt, Rosa Chemical, Rose Villain, Sangiovanni, Shade e Federica Carta; Sophie and The Giants, Tananai, Tedua, The Kolors, Tommaso Paradiso, Tony Effe, Wax e Wayne.

