LDA debutta nella Nazionale cantanti/ “Metti in campo il cuore é per la pace”

Amici 21 di Maria De Filippi, LDA prende parte alla Nazionale cantanti alla partita Metti in campo il cuore for peace Ucraina

Mentre si impone tra le new-entries in Alta Rotazione su Spotify Italia con Cado, il nuovo singolo in duetto con Albe, LDA debutta anche nella Nazionale Cantanti. Il nuovo traguardo di Luca D’Alessio in arte LDA viene conseguito dal 19enne ed ex Amici 21 di Maria De Filippi in occasione del calcio d’inizio della partita a scopo benefico e umanitario – Metti in campo il cuore for peace Ucraina. La partita di calcio vede protagonisti la Nazionale Italiana Cantanti e i Campioni del Cuore Shalom, nella serata di sabato 19 novembre 2022, presso lo stadio Carlo Castellani di Empoli. L’intero incasso della serata, proveniente dalla vendita dei biglietti (per mezzo del sito https://mettincampoilcuore.it/), é destinato ad essere devoluto alla costruzione di case per gli sfollati in seguito all’insorgenza della guerra in corso con la Russia, in Ucraina, a Leopoli, e in collaborazione con la Caritas locale. LDA, riattivatosi tra le Instagram stories, lancia ai fan delle emozionanti immagini che lo immortalano al debutto sul campo di calcio della partita benefica, Metti in campo il cuore for peace Ucraina.

“Anch’io sarò presente il 19 allo stadio di Empoli per giocare nella nazionale cantanti -. fa sapere tra le storie rivelatrici sull’evento che lo vede protagonista, LDA-. Sarà una partita in onore alla pace e solidarietà del popolo ucraino”. Un messaggio quest’ultimo che vede LDA visibilmente emozionato in vista del fischio del calcio d’inizio del match per la pace.

Non solo LDA, anche Enrico Ruggeri é tra i protagonisti della partita a scopo benefico

Il debutto di LDA nella Nazionale Italiana Cantanti di calcio é un traguardo importante e inaspettato non solo per il cantautore 19enne ma anche per i fan del giovane, terzogenito di Gigi D’Alessio e la ex moglie, Carmela Barbato. Oltre al figlio d’arte ed ex Amici 21, protagonisti dell’evento sono anche Enrico Ruggeri, Shade, Ubaldo Pantani, Moreno, Boosta dei Subsonica, Paolo Vallesi, Sandro Giacobbe da una parte; Mister Zdenek Zeman, Antonio Di Natale, Davide Moro, Nicolas Burdisso, Sebastian Frey, Marco Ballotta, Stefano Sorrentino dall’altra.

In un primo bilancio consuntivo dell’evento, sono stati venduti oltre 8.000 biglietti. Anche questo sabato, fino alle 20,45, é stato possibile acquistare gli ultimi biglietti direttamente alla biglietteria dello stadio. Gli introiti della partita -come ripreso dal portale Empoli F.C.- sono finalizzati alla realizzazione del progetto della Parrocchia di San Giovanni Paolo II di Leopoli per la costruzione di case per famiglie di rifugiati di 80-90 metri quadri, che possano accogliere nuclei familiari da 5 a 10 persone, che avranno un contratto di concessione gratuita della durata di 5 anni. Il costo per ogni costruzione ammonta alla cifra di 6.000 euro circa e al momento la richiesta è di costruire 10 unità abitative per dare una casa ad almeno 100 rifugiati. Il progetto prendeva vita durante la missione avviatasi in Ucraina, nell’agosto 2022, quando i volontari di Shalom incontravano la Caritas che aveva mostrato loro il dramma degli oltre duecentomila rifugiati di guerra presenti a Leopoli.

🎶E niente…a pochi mesi dal debutto ad Amici, il fenomeno Pop #LDA debutta nella #NazionaleItalianaCantanti, alla partita benefica “#Mettiincampoilcuore for peace Ucraina”: WHO’S THE ITALIAN JUSTIN BIEBER?!?👑 pic.twitter.com/w4dud9Wa0t — Serena Granato (Serenity Bxxch) (@SerenityG_90) November 19, 2022













