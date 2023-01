LDA, debutto a Sanremo 2023 dopo Amici 21/ Gigi D’Alessio: “Dice che non lo merita..”

Sanremo 2023, Gigi D’Alessio rompe il silenzio sul debutto al Teatro Ariston di LDA: l’intervento sull’ex Amici 21

Manca sempre meno al via a Sanremo 2023, dove tra i 28 Big in corsa ufficializzati, al debutto, l’ex Amici 21, LDA, secondo Gigi D’Alessio temerebbe di non meritarsi il palco del Teatro Ariston. Un timore, quello del vincitore mancato alla scorsa edizione del talent di Maria De Filippi per il volume di ascolti in streaming su Spotify Italia, che trapela alle ultime dichiarazioni a mezzo stampa rilasciate dal padre d’arte del cantautore 19enne di Quello che fa male. Quest’ultimo, singolo di esordio con cui Luca D’Alessio in arte LDA avviava la sua carriera artistica al debutto in TV, detiene da mesi un record imbattuto, relativo alla competizione di Amici 21: LDA é il primo allievo cantautore a raggiungere in tempi più veloci il disco d’oro e il disco di platino con un singolo, Quello che fa male, nella storia del talent di Maria De Filippi. Eppure, lo stesso LDA non si direbbe meritevole del debutto a Sanremo che lo attende, in primis sentendo il peso del confronto che lo vedrà protagonista alla kermesse prevista dal 7 all’11 febbraio con artisti, che tra gli altri, come Giorgia e Gianluca Grignani, vantano carriere musicali lunghe, da Big veterani nell’industria musicale. E a parlarne é Gigi D’Alessio, in occasione della conferenza stampa di The Voice Senior, talent show targato Rai dove il cantautore e padre d’arte é stato confermato come coach dei talenti over.

“Gli ho detto ‘mi raccomando, non fare cavolate e stai sereno’”, esordisce l’ambasciatore della musica napoletana nel mondo, Gigi D’Alessio, nell’intervento in cui menziona LDA, incalzato sul debutto sanremese che attende il figlio d’arte. E al di là del consiglio spassionato dato al figlio prossimo all’evento sanremese, poi, il cantautore di Mon amour sottolinea di aver rassicurato l’amato Justin Bieber italiano: “Lui mi continua a dire che sta in un cast stellare e forse non meritava di stare lì. ‘Se sei lì evidentemente la canzone è piaciuta’”.

Insomma, le dichiarazioni di Gigi D’Alessio sembrano voler essere non solo una rassicurazione per LDA, rispetto all’ansia di prestazione che starebbe cumulando il 19enne, ma anche una replica non troppo velata alle critiche gratuite dei detrattori, in vista del debutto sanremese che attende il giovane. Tra le contestazioni in corso, nel web, c’é chi taccia LDA di raccomandazione, in quanto figlio d’arte. Un’accusa con tanto di nomea, quella di “figlio di”, che sin dal debutto in TV perseguita il 19enne.

Luca D’Alessio é l’unico talento uscente di Amici 21 promosso al debutto a Sanremo 2023, nonostante la mancata vittoria del talent di Maria De Filippi, vinto nel 2022 da Luigi Strangis. E, in occasione del concerto natalizio tenuto alla Mostra d’Oltremare di Napoli, al “Christmas Village”, dal vivo l’ex allievo di Rudy Zerbi ad Amici 21 ha così replicato ai detrattori, parlando alla folla di fan accorsi al suo show, registratosi tra singoli e cover: “Sono ufficialmente a Sanremo. C’è gente che giustamente già ha iniziato a parlare. Mi sembra di rivivere la stessa cosa in loop. Potete immaginare quello che stanno dicendo. Il problema lo sapete qual è? Che quando non riescono a criticare la musica che uno fa, devono per forza criticare altro, perché non sanno dove attaccarsi”. E, quindi, il monito: “ Questo è un consiglio che do anche a voi. Penso che ognuno di noi abbia un sogno, ma ci sarà sempre qualcuno invidioso. Fregatevene altamente di quello che dicono”.











