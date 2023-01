LDA, debutto a Sanremo 2023: “L’ansia mi assale…”/”Se poi domani é una canzone…”

Sanremo 2023, LDA svela il suo pre-Festival tra spoiler e confessioni

Sanremo 2023 é dietro l’angolo e intanto il concorrente Big atteso al debutto sanremese, LDA, si apre senza filtri sulla corsa al titolo della Canzone italiana. L’occasione che il figlio d’arte dell’ambasciatore della musica napoletana nel mondo Gigi D’Alessio e l’ex consorte Carmela Barbato ha per tornare a raccontarsi, soprattutto rispetto all’evento ligure che lo attende, con i fan che si dicono in trepidante attesa di vederlo al traguardo, é una serie di dichiarazioni pre-Festival. Tra queste, emergono quelle a testimonianza di un nuovo traguardo, ovvero il doppio ruolo che LDA gioca a Sanremo 2023 e che fa la differenza, nell’ambito della competizione tra i 28 concorrenti sanremesi Big.

Anzitutto, riattivandosi tra le Instagram stories, nel pre-Festival, LDA ammette di sentirsi in competizione anche con se stesso, rispetto agli attacchi d’ansia contro cui é in lotta da tempo (come da lui sostenuto per la prima volta nella prima esperienza TV intrapresa al talent che lo ha reso popolare, Amici 21 di Maria De Filippi). “Ansietta per Sanremo?- replica tra il serio e il faceto il 19enne, ai quesiti ricevuti via Instagram dagli utenti-.. No assolutamente… no… tutto benissimo… Cioè, io sto chin’ d’ansia!(Tradotto dalla lingua napoletana: “Sono pieno dell’ansia”)”. Ma non é tutto. Tra le storie rivelatrici, poi, l’ex Amici 21 ammette di essersi ad oggi dichiarato alto 1.84cm ma in realtà é alto 1.82. E arriva la verità più inaspettata. La motivazione della partecipazione di LDA a Sanremo 2023 é in particolare rappresentata dal FantaSanremo, il gioco di scommesse su Sanremo 2023: “É ovvio Fantasanremo é la vita… forse vado a Sanremo solo per questo… in realtà é questa la mia visione “, fa sapere il giovane Big. Insomma, LDA punta alla vittoria di Sanremo, ma anche al titolo di vincitore annunciato alle scommesse, incluso il giocoso Fantasanremo.

Il doppio ruolo di LDA a Sanremo 2023

E mentre fioccano ipotesi nel web sulla natura del suo duetto previsto alla serata delle cover di Sanremo 2023, per cui l’ex Amici 21 é chiamato ad una scelta artistica da maturarsi di comune accordo con la direzione, conduzione e produzione del Festival facente capo ad Amadeus, LDA svela il suo “doppio ruolo” sanremese. Tra i 28 concorrenti Big di Sanremo 2023 non tutti sono autori delle rispettive canzoni ammesse alla gara e LDA fa la differenza, in quanto interprete e autore della sua canzone sanremese.

“Se poi domani é una canzone d’amore autobiografica, che mi colpisce tanto”,é lo spoiler divulgato in un post nel web dal profilo Instagram ufficiale di Sanremo. “Sanremo é sempre stato un culto a casa mia, -svela inoltre Luca D’Alessio in arte LDA, Big al debutto tanto atteso al Festival, dalla Generazione zeta e altre generazioni di pubblico TV -, lo abbiamo visto tutti gli anni ed é sempre stato un sogno. Me la sto vivendo bene… sto vivendo il mio sogno. voglio vivermela bene, tutti i minuti di questo Festival sono cose che non capitano tutti i giorni… quindi meglio godersele… almeno ci provo”.

